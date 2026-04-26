Identifican al agresor en evento en Washington presidido por Trump

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El hombre armado detenido la noche del sábado en el hotel que acogía la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, provocando la evacuación urgente del presidente Donald Trump, la primera dama y otros altos funcionarios estadounidenses, fue identificado por las autoridades y enfrenta varios cargos.

El agresor fue identificado como Cole Tomas Allen, un residente de California de unos 31 años. Según el jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, el detenido portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, señala un reporte de la agencia de noticias Reuters.

El presidente Trump compartió una foto del agresor, sin camisa y con las manos esposadas a la espalda, reducido boca abajo en el suelo por los agentes de seguridad, en el lobby del hotel Washington Hilton.

Tras su detención por parte de agentes del Servicio Secreto, el agresor fue trasladado a un hospital local para una evaluación médica. Carroll indicó que aún era prematuro determinar el motivo del ataque y que, de acuerdo con información preliminar, Allen podría haber sido huésped del hotel.



Las autoridades investigaban este domingo cómo el sospechoso logró introducir una escopeta en el recinto, que contaba con fuertes medidas de seguridad debido al evento con la presencia del presidente Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y otros miembros del gabinete, además de cientos de periodistas y personalidades de la política estadounidense.



Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca como presidente. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el suceso, explicó que las autoridades creen que se trata de un "lobo solitario" y explicó que el agresor se desplazaba a toda velocidad pero fue detenido a una distancia considerable del salón del hotel donde se desarrollaba el evento.

Imágenes de cámaras de seguridad divulgadas por Trump en su red social Truth Social muestran al sospechoso corriendo a través de un punto de control, tomando por sorpresa momentáneamente al personal de seguridad antes de que estos desenfundaran sus armas.

De acuerdo con un recuento oficial de los hechos, el hombre logró atravesar dos controles de seguridad antes de ser neutralizado. El presidente Ronald Reagan resultó herido de bala en 1981 a ‌las afueras del mismo hotel en el que ocurrió el incidente este sábado.

Trump fue objeto de dos intentos de asesinato ⁠en 2024 mientras hacía campaña para su reelección tras su primer mandato en 2021.



El primer intento ocurrió mientras el entonces candidato presidencial hacía campaña en un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania, en julio de 2024. Trump recibió un disparo en la oreja. El atacante, de 20 años de edad, fue abatido por los agentes de seguridad.



Dos meses después,, agentes del Servicio Secreto avistaron a un hombre armado y escondido entre los arbustos del Trump International Golf Club, en West Palm Beach, Florida, mientras Trump se encontraba en el campo de golf. El incidente fue considerado un intento de asesinato y el sospechoso fue condenado ​a cadena perpetua en febrero pasado.