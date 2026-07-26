Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa" con Irán, afirma Waltz

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este domingo que el presidente Donald Trump "mantiene todas las opciones sobre la mesa", respecto a Irán.

En declaraciones a Fox News, Waltz dijo que Trump había decidido detener temporalmente los ataques contra la infraestructura militar iraní, para darle más tiempo a la diplomacia.

Luego de 13 días de ataques, la pausa entró en vigor desde la noche del viernes. "Está dando espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", dijo el diplomático.

"Las conversaciones continúan. Se están llevando a cabo a todos los niveles... sin embargo, lo que observamos constantemente por parte del régimen iraní es que están divididos; hay luchas internas...", acotó Waltz.

"Lo que hemos visto en los últimos 13 días son ataques centrados particularmente en las actividades terroristas de Irán", señaló el embajador, quien aseguró que "el régimen iraní está aislado, económicamente devastado, militarmente devastado... y empezamos a ver que el gobierno iraní ni siquiera puede pagar a sus propios trabajadores ni a sus propias fuerzas armadas".

Por su parte, Teherán anunció que detendrá sus propios ataques, siempre que Estados Unidos mantenga su reciente pausa en los bombardeos aéreos, según ´declaró un funcionario iraní a la agencia Reuters.

"La postura de Irán sigue siendo ataque por ataque. Si cesan los ataques, Irán también detendrá sus operaciones. Ese mensaje ya ha sido transmitido a Estados Unidos", dijo el funcionario, que requirió el anonimato.

La fuente iraní señaló que Teherán no albergaba muchas esperanzas de que la decisión de Trump de pausar los ataques representara un cambio importante en la postura negociadora de Estados Unidos.

"Hay más escepticismo que optimismo respecto a la interrupción de los ataques. La opinión predominante es que la pausa es táctica más que genuina", afirmó la fuente.