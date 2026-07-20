Rubio dice que EEUU sigue abierto al diálogo con Irán, pero exige cambios

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington sigue dispuesto a buscar una solución diplomática con Irán, aunque advirtió que cualquier acuerdo deberá ser “real” y acompañado de cambios concretos en el comportamiento de Teherán.

Durante declaraciones a la prensa el domingo en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Rubio señaló que Irán había sido instado a garantizar que el estrecho de Ormuz permaneciera abierto y a cesar los ataques contra la navegación comercial. Sin embargo, aseguró que, en lugar de ello, se produjeron ataques contra tres embarcaciones durante los últimos días.

“Su comportamiento tiene que cambiar para que el nuestro cambie”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio también sostuvo que existe una “creciente división” dentro de Irán entre sectores más radicales, que favorecen la confrontación, y otros grupos preocupados por el deterioro de la economía del país. Según el secretario de Estado, un mayor peso de las corrientes partidarias de la negociación podría representar “un desarrollo muy positivo”.

Asimismo, argumentó que buena parte de las dificultades económicas iraníes obedecen a los recursos destinados durante años al apoyo de organizaciones y milicias aliadas en la región. Rubio afirmó que esos fondos deberían destinarse al desarrollo interno y al bienestar de la población iraní.

“Irán es un país rico. Una de las razones por las que Irán está en ruinas es que cada centavo que recibe este régimen —ya sea por el levantamiento de las sanciones o por el petróleo que logran extraer— lo invierten en Hezbolá. Lo invierten en Hamás... Deberían estar gastando miles de millones de dólares en construir su país, pero en cambio los usan para financiar el terrorismo”, subrayó el secretario de Estado de EEUU.

En relación con la seguridad marítima, el funcionario indicó que Estados Unidos continuará protegiendo la navegación internacional mientras persistan las amenazas en el estrecho de Ormuz. Según explicó, Washington está asumiendo “la carga de proteger el transporte marítimo global” en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

También el domingo, el presidente Donald Trump dijo que la ofensiva de los últimos días contra las fuerzas iraníes busca el aniquilamiento de la capacidad nuclear de Teherán.

“Lo que estamos haciendo ahora es acabar con cualquier posibilidad de que tengan un misil nuclear. Si lo analizamos, después de una semana y media... les impedimos que 'probablemente', pero no quiero usar la palabra 'probablemente'”, señaló el presidente estadounidense.

Washington completó su octava noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, según informó el Comando Central de las fuerzas estadounidenses.