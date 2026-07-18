Países del Golfo condenan los ataques iraníes, EEUU lanza su séptima ola de bombardeos

Getting your Trinity Audio player ready...



Mientras Estados Unidos completó su séptima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes , los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la región han intensificado sus condenas contra las respuestas iraníes, que incluyen una nueva ola de misiles y drones contra Jordania, Bahréin y Kuwait.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar emitió un comunicado en el que condena en los términos más fuertes estos ataques iraníes, calificándolos como una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial, una infracción del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Doha destacó que estos actos “cruzan todas las líneas rojas”, especialmente al impactar infraestructuras vitales como plantas de electricidad y desaladoras de agua en Kuwait, y representan una peligrosa escalada que amenaza la estabilidad regional.

Qatar reafirmó su solidaridad plena con Jordania, Bahréin y Kuwait, y urgió un cese inmediato de las acciones militares junto con un retorno genuino al diálogo diplomático.

Los Emiratos Árabes Unidos han mantenido una línea firme. Su Ministerio de Asuntos Exteriores ha condenado reiteradamente las olas de ataques iraníes contra Bahréin, Kuwait, Jordania y otros países hermanos, describiéndolos como violaciones graves de la soberanía y una amenaza directa a la seguridad regional.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita ha expresado su “más enérgica condena y denuncia” a los ataques iraníes. El Reino responsabiliza a Irán de las consecuencias de su agresión continua, exige el cese inmediato de las violaciones y reafirma su solidaridad con Kuwait y Bahréin.El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), mediante su Secretario General Jasem Mohamed AlBudaiwi, ha calificado los ataques iraníes como “traicioneros” y una violación flagrante del derecho internacional.

El CCG subraya que la seguridad de sus Estados miembros es indivisible: cualquier agresión contra uno afecta a todos. El organismo exige el fin inmediato de estas acciones y respalda todas las medidas de defensa de Bahréin, Kuwait y Jordania.

Bahréin y Kuwait, directamente impactados, han denunciado las agresiones que ponen en riesgo sus infraestructuras civiles y la vida de sus ciudadanos, con reportes de heridos y pérdidas materiales graves (incluyendo instalaciones petroleras y plantas energéticas).

Esta respuesta unificada de los países del Golfo refleja un rechazo colectivo a las acciones iraníes en este contexto de escalada, donde EEUU mantiene su presión militar y bloqueo naval.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, anunció que Teherán “suspendió” la implementación del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos, argumentando que Washington violó todos sus compromisos y que Irán se encuentra “ocupado defendiendo el país”.

Los comunicados coinciden en que la continuación de estos ataques socava los esfuerzos por la estabilidad en Oriente Medio.Los países del Golfo, tradicionalmente cohesionados en materia de seguridad, refuerzan con estas declaraciones su compromiso con la soberanía estatal y la resolución pacífica de los conflictos.