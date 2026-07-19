EEUU completa su octava noche consecutiva de ataques contra Irán

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que completó una nueva ronda de ataques contra objetivos en Irán durante la noche del sábado, 18 de julio, tras el anuncio de la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta representa la octava noche consecutiva de bombardeos estadounidenses dirigidos a degradar las capacidades militares iraníes. Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas, así como depósitos de misiles y drones.

EEUU e Irán han intensificado sus ataques en medio del desmoronamiento del acuerdo de alto el fuego provisional firmado hace un mes.

CENTCOM señaló además que las fuerzas estadounidenses atacaron elementos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) que, según Washington, participaron en los ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio.

El mando militar estadounidense afirmó que las operaciones forman parte de los esfuerzos para reducir la capacidad ofensiva de Irán y responder a amenazas contra las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en la región.

Según el comunicado, más de 50 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecen desplegados en Oriente Medio. CENTCOM aseguró que estos efectivos se mantienen en estado de máxima vigilancia y preparados para responder a cualquier contingencia.

El Comando Central informó que dos de sus militares fallecieron el viernes y que un tercer miembro del servicio estadounidense se encuentra desaparecido en combate. Con este anuncio, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra asciende a 16, mientras que más de 420 han resultado heridos.



"Su sacrificio fortalece aún más nuestra determinación", expresó en un post en la red social X el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Mientras, el Ministerio de Salud de Irán informó el sábado que 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en ataques estadounidenses en las últimas tres semanas.