CENTCOM recupera restos tras ataque iraní en Jordania

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el domingo que recuperaron restos no identificados en el lugar del ataque iraní en Jordania.

"Ayer, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el fallecimiento de dos militares estadounidenses y la desaparición de otro en Jordania tras un ataque iraní el 17 de julio", detallaron en un comunicado publicado en X.

"Tras una búsqueda exhaustiva, personal militar estadounidense encontró hoy mismo restos no identificados en el lugar. El proceso de examen para verificar la autenticidad de los restos está en curso", añadió.

El mando militar también confirmó que otro militar estadounidense murió en Irak.

"Un militar estadounidense en el norte de Irak murió en combate el 18 de julio durante la detonación controlada de munición sin explotar procedente de un dron de ataque unidireccional iraní derribado", precisaron.

"Un segundo militar resultó herido y continúa recibiendo tratamiento médico por una lesión leve.

El CENTCOM aclaró que no revelarían por el momento las identidades de los soldados desaparecidos y caídos, "por respeto a las familias durante el proceso de notificación".