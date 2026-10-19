Trump firma orden ejecutiva impulsada por Melania para fortalecer la salud de las mujeres

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes 19 de octubre una orden ejecutiva destinada a fortalecer la investigación médica sobre enfermedades que afectan a las mujeres y promover nuevas estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud femenina.

Bajo el nombre de "Avanzando la salud de las mujeres para mejorar los resultados en todas las etapas de la vida", la disposición establece una serie de prioridades presentadas por la primera dama, Melania Trump, para fortalecer la atención sanitaria femenina mediante la investigación científica, el desarrollo de nuevas tecnologías y un mayor acceso a los avances médicos.

"Este es un momento transformador para las mujeres en Estados Unidos", afirmó la primera dama durante la ceremonia celebrada en la Casa Blanca, y señaló que la orden ejecutiva establece un nuevo estándar para abordar las necesidades de salud femenina.

Una nueva estructura para la investigación médica

Uno de los principales anuncios del presidente Donald Trump fue la creación de una División de Salud de la Mujer dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), con el propósito de ampliar los estudios sobre enfermedades que afectan de manera particular o desproporcionada a la población femenina.

Trump sostuvo que, pese a los avances de la medicina, numerosas condiciones de salud que afectan a las mujeres continúan recibiendo una atención científica insuficiente. "Hoy estamos tomando medidas históricas para promover la salud de las mujeres en todas las etapas de la vida", declaró el presidente.

Entre las áreas de investigación contempladas se encuentran la endometriosis, la salud materna y mental, la osteoporosis, el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, condiciones que pueden afectar de manera particular a las mujeres o presentar diferencias en su diagnóstico y tratamiento.

La nueva división tendrá un alcance más amplio que la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer, establecida en los NIH en 1990, a la que no sustituirá. Sin embargo, la orden ejecutiva no establece por ahora una asignación presupuestaria específica para su funcionamiento.

La orden también establece un Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Salud de las Mujeres, encabezado conjuntamente por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, que tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones de distintas agencias federales.

Según anunció la primera dama, el grupo celebraría su primera sesión de trabajo esta misma tarde.

Los cinco pilares de Melania Trump

La propuesta de la primera dama contempla orientar recursos hacia la búsqueda de tratamientos y posibles curas para enfermedades que afectan específicamente a las mujeres, aprovechar la superinteligencia y la biotecnología para acelerar los descubrimientos científicos y facilitar que las terapias desarrolladas en laboratorios lleguen a las pacientes sin comprometer los estándares de seguridad.

También establece como prioridades garantizar que los tratamientos médicos sean accesibles y asequibles para las mujeres, independientemente de su situación económica, así como promover la educación y el diálogo abierto sobre condiciones de salud que durante generaciones han estado rodeadas de silencio y estigmas.

Melania destacó que los avances médicos deben beneficiar a las mujeres desde la infancia hasta la edad adulta avanzada, permitiéndoles mantener su independencia, bienestar y calidad de vida.

Trump destacó el liderazgo de la primera dama

Durante su intervención, el presidente de los Estados Unidos reconoció el trabajo de Melania Trump y destacó su participación en iniciativas relacionadas con el bienestar de las familias y los niños estadounidenses, como “Be Best” y “Fostering the Future”.

"Melania trabaja muchísimo, no se imaginan cuánto, y ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo", expresó.

El mandatario también hizo referencia al Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre, y reconoció públicamente a su jefa de gabinete, Susie Wiles, por haber superado esa enfermedad.

La ceremonia concluyó con la firma de la orden ejecutiva, en presencia de funcionarios del gabinete, representantes del sector médico y autoridades federales.