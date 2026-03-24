Melania Trump preside cumbre global por la infancia

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La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, hizo este martes un enérgico llamamiento a la cooperación internacional para transformar el acceso a la educación y proteger a la infancia frente a los desafíos del mundo digital.

Ante las esposas de jefes de Estado y de Gobierno de 45 países, inauguró en el Departamento de Estado la Cumbre Global de la Coalición “Fostering the Future Together” (Fomentando el Futuro Juntos), un evento de dos días.

Con un discurso que puso énfasis en la unidad y la acción más allá de las fronteras, la primera dama exhortó a los líderes presentes a unir fuerzas para proteger el potencial de las nuevas generaciones.

“Como personas, soñamos. Como líderes, progresamos. Como naciones, construiremos”, afirmó durante la apertura. “A partir de hoy, aceleremos nuestra nueva alianza global para impactar positivamente en el progreso de nuestros niños”.

Trump no se limitó a las palabras: propuso acciones concretas, como la organización de reuniones regionales, estudios de investigación conjuntos y la creación de alianzas con el sector privado para dotar a los jóvenes de las herramientas que necesitan en un entorno tecnológico que cambia constantemente. El foro reunió a destacadas primeras damas, como Olena Zelenska, de Ucrania, y Sara Netanyahu, de Israel, junto a representantes de 28 compañías tecnológicas, entre ellas Microsoft, Google y OpenAI.

“La reunión de hoy no tiene precedentes... nunca antes tantos visionarios de la tecnología se han presentado ante una audiencia global tan numerosa de líderes del Departamento de Estado y de la Casa Blanca en el transcurso de dos días”, aseveró.

La segunda jornada de la cumbre se celebrará mañana en la Casa Blanca, donde la primera dama presidirá una mesa redonda con sus homólogas y representantes de la coalición.

Con esta iniciativa, lanzada originalmente durante la 80ª Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025, Melania Trump busca establecer un legado centrado en la protección, la educación y el desarrollo de la infancia en la era digital, promoviendo una colaboración inédita entre gobiernos y el sector tecnológico a nivel global.