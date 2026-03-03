Primera Dama Melania Trump preside sesión del Consejo de Seguridad de la ONU 

Getting your Trinity Audio player ready...

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump presidió este lunes la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidad, en la que se debatió el papel de la educación en la promoción de la tolerancia y la paz mundial.

La sesión se centró en el papel de la educación como herramienta para fomentar la tolerancia, reducir la violencia y promover la paz mundial. La Primera Dama insistió en cómo los sistemas educativos pueden influir en la prevención de conflictos y en la construcción de sociedades más estables.

Al iniciar su discurso introductorio, Melania expresó sus condolencias a quienes perdieron a sus seres queridos en lo que llamó “estos tiempos difíciles”.

“Extiendo mis sinceros deseos de una pronta y sin contratiempos recuperación a todos los heridos. Los tengo presentes en mis pensamientos y oraciones durante estos momentos difíciles”, dijo la Primera Dama.

El discurso se centró en la educación. "Una nación que santifica el aprendizaje protege sus libros, su lengua, su ciencia y sus matemáticas; protege su futuro", dijo. "Esto conduce a algo poderoso: a una mayor comprensión, razonamiento moral y tolerancia hacia los demás. La paz", dijo.

Asimismo, destacó que los niños que crecen en culturas arraigadas en la inteligencia "desarrollan confianza, innovan, construyen, compiten y mantienen un profundo sistema de valores".

"Sus conocimientos fomentan la empatía hacia los demás, trascendiendo la geografía, la religión, la raza, el género e incluso las normas locales. Se convierten en personas solidarias", indicó.

Por el contrario, aclaró, quienes se educan en una cultura "arraigada en la ignorancia están rodeados de desorden y, a veces, incluso de conflicto".

"Estas sociedades están llenas de pensadores rígidos que abrazan los prejuicios y rechazan la dignidad humana. Cuando una nación restringe el pensamiento, restringe su propio futuro".

También hicieron uso de la palabra los embajadores del Reino Unido, Francia, Rusia y China, los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como los demás representantes de los países que integran este órgano de manera temporal.

"La comunidad global debe facilitar el acceso completo a la tecnología para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial mediante la educación. Debemos esforzarnos por lograr la conectividad en los lugares más remotos y alejados de nuestras ciudades", agregó.

"Miembros del Consejo de Seguridad, los animo a comprometerse a salvaguardar el aprendizaje en nuestras comunidades y a promover el acceso a una educación superior para todos. Les imploro que forjen una futura generación de líderes que promuevan la paz a través de la educación".

La Primera Dama Melania Trump ha trabajado en la defensa a de la protección de niños y jóvenes a través de su iniciativa "Be Best", lanzada durante la primera administración de Trump.