Melania Trump celebra otra reunificación de niños rusos y ucranianos con sus familias

La Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, logró hoy otra operación de reunificación de niños rusos y ucranianos con sus familias.

UNICEF ha abordado repetidamente la vulnerabilidad de los niños separados de sus familias debido a la guerra en Ucrania, iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022. La organización ha alertado sobre los riesgos de separación familiar, niños no acompañados, vulnerabilidad a la trata y explotación, y la necesidad de protección y reunificación de estos menores.

La Oficina de la Primera Dama aseguró que, con este nuevo reencuentro, la esposa del presidente Donald Trump suma tres operaciones exitosas para facilitar el regreso de los niños a sus familias, tras ser separados a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Aprecio el compromiso de Rusia y Ucrania para repatriar a los niños desplazados debido a las circunstancias de este conflicto. Si bien todas las partes cooperan y nuestra comunicación se mantiene firme, insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de todos los niños a sus familias y tutores", dijo la Sra. Trump.

Ella y su representante continúan dialogando con ambos países, informó la oficina presidencial.

"Hoy se celebra la tercera reunificación desde que trabajo estratégicamente con ambas naciones. No tengo duda de que habrá más avances", prometió Melania Trump.

Según los datos más actualizados de UNICEF, los menores en Ucrania siguen sufriendo un impacto devastador casi cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala.

Más de 3,200 niños han sido verificados como muertos o heridos desde febrero de 2022, con un aumento del 11% en las víctimas infantiles durante 2025, al menos 92 niños muertos y 652 heridos ese año.

UNICEF estima que 2.2 millones de niños dentro de Ucrania necesitan asistencia humanitaria urgente y que 4.6 millones enfrentan barreras educativas en el cuarto año escolar de guerra.

En agosto de 2025, en ocasión de la Cumbre de Alaska, la primera dama de Estados Unidos envió una emotiva carta al presidente ruso Vladimir Putin en la que urge al mandatario a firmar la paz con Ucrania para salvaguardar el eslabón más débil de la guerra, sus niños.