Trump celebra 250 años de la Marina en la Base Naval de Norfolk

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump participaron este domingo 5 de octubre en la conmemoración del 250º aniversario de la Marina de los Estados Unidos, celebrada en la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

Trump elogió a la Marina afirmando que “los enemigos de Estados Unidos tiemblan al ver un buque de la Marina” y aseguró que los miembros de las fuerzas armadas recibirán un aumento salarial.

Junto a la pareja presidencial estuvieron presentes el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario de la Marina John Phelan, el secretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins y el congresista Ronny Jackson (R-TX).

La celebración, destinada a “conmemorar 250 años de DOMINIO MARÍTIMO en los Estados Unidos de América”, fue descrita así por Trump en su cuenta de Truth Social.

Durante el acto, Trump habló ante unas 10,000 personas, entre marinos y personal militar, exaltando lo que calificó como la “historia invencible” de la Marina.

El mandatario definió a la Marina estadounidense como “una fuerza que nunca ha fallado en cazar, destruir y ganar” y añadió:

“El marinero estadounidense nunca se rinde, nunca falla y nunca, jamás nos defrauda”, prometiendo continuar el fortalecimiento de las capacidades marítimas y la expansión de la flota naval.

Compartiendo con los marinos

Tras su discurso, el presidente y la primera dama subieron a bordo del USS George H. W. Bush, donde Trump entregó monedas conmemorativas y saludó personalmente a los marineros.

Desde la cubierta del portaaviones presenciaron una impresionante demostración militar: destructores lanzaron misiles hacia el Atlántico, aviones de combate despegaron con catapultas y comandos Navy SEALs descendieron desde helicópteros.

“El instante en que un portaaviones, un crucero o un destructor estadounidense aparece en el horizonte, cada tirano y enemigo del planeta sabe que tiene dos opciones: dejar a Estados Unidos en paz o ser destruido en una tormenta de fuego y furia jamás vista”, advirtió Trump.

El mandatario también destacó la guerra naval contra el narcotráfico, afirmando que fuerzas estadounidenses realizaron cuatro ataques a embarcaciones en el Caribe, una de ellas frente a las costas de Venezuela.

Ubicada en la desembocadura de la bahía de Chesapeake, la Base Naval de Norfolk es la instalación naval más grande del mundo y el corazón operativo de la Flota del Atlántico de Estados Unidos.

Desde sus muelles parten portaaviones, submarinos nucleares y buques de guerra hacia misiones globales de defensa, disuasión y apoyo humanitario. La base alberga a más de 80,000 efectivos militares y civiles y funciona como centro de comando para operaciones en Europa, África y Medio Oriente.

Su papel es esencial para la proyección del poder marítimo estadounidense y la seguridad de las rutas comerciales internacionales.