“El hogar es donde está el corazón”, tema navideño de la Casa Blanca 2025 (VIDEO)

“El hogar es donde está el corazón” es el tema navideño escogido por la Primera Dama, Melania Trump, para las decoraciones de la Casa Blanca en las festividades de fin de año este 2025.

En un comunicado, Melania Trump explicó que el tema seleccionado ilumina el carácter emotivo de Estados Unidos en la Casa del Pueblo.

“El constante movimiento me ha enseñado que el hogar no es sólo un espacio físico; es la calidez y la comodidad que llevo dentro, independientemente de mi entorno”, reflexionó la primera dama estadounidense.

“Esta Navidad, celebremos el amor que llevamos dentro y compartámoslo con el mundo que nos rodea. Después de todo, dondequiera que estemos, podemos crear un hogar lleno de gracia, resplandor e infinitas posibilidades”, aseguró la esposa del presidente Donald Trump.

La primera dama designó al reconocido diseñador Hervé Pierre para supervisar la implementación de su visión creativa.

Como parte de la decoración, 75 coronas emblemáticas con clásicos lazos rojos adornan las ventanas de la Casa Blanca, y más de 50 árboles de Navidad, 213 metros de guirnaldas, 7,660 metros de listones y 3,600 mariposas llenan de calidez los pasillos de la mansión presidencial.

En la Sala Azul se sitúa el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca, un abeto de cinco metros y medio, decorado con estrellas doradas y adornos que representan el ave y la flor oficiales de cada estado, como tributo a la resistencia, la valentía y el sacrificio del personal militar y sus familias.

Asimismo, exposiciones patrióticas con los distintivos colores rojo, blanco y azul de Estados Unidos acentúan el próximo aniversario 250 de la Nación en la Sala Este, mientras que dos retratos presidenciales, creados con más de seis mil piezas de rompecabezas, se presentan en la Sala Verde, ofreciendo a las familias la oportunidad de desafiarse, divertirse y usar su imaginación.

Mientras los estadounidenses exploran las salas históricas de la Casa Blanca en esta temporada navideña, las decoraciones navideñas de 2025 sirven como recordatorio de que la fortaleza de nuestra nación se encuentra en su gente, en nuestros valores compartidos, tradiciones valoradas y la firme creencia de que el hogar está donde está el corazón.