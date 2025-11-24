Getting your Trinity Audio player ready...

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió este lunes el árbol de Navidad de la Casa Blanca para el 2025, que será colocado en la denominada Sala Azul de la residencia presidencial.

El majestuoso abeto de 6 metros de altura viajó 650 millas desde el estado de Michigan y llegó a la Casa Blanca en un carruaje tirado por dos caballos Clydesdale para la inspección de la primera dama.

Se espera que más de 100,000 personas puedan admirar el árbol después de que se le decore cuando se reinicien las visitas guiadas públicas de la Casa Blanca a partir del 2 de diciembre.

El árbol fue seleccionado como el árbol de Navidad de la Casa Blanca al ganar el Concurso Nacional de Árboles en julio. El ganador fue la granja Korson’s Tree Farms en el estado de Michigan. Sus dueños, Rex y Jessica Korson, estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del abeto.

El concurso bianual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad ofrece a los cultivadores de árboles de Navidad de todo el país la oportunidad de tener sus árboles exhibidos en la Casa Blanca y en la residencia del vicepresidente cada temporada navideña.

Desde el 1966, los miembros de la asociación tienen esta tradición de regalar un árbol de Navidad fresco cada año a la Primera Dama para su exhibición en la Casa Blanca.

El decimocuarto presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, en 1856 trajo el primer árbol de Navidad a la Casa Blanca.

Las festividades en la capital de Estados Unidos ya se están preparando. El árbol de Navidad del Capitolio de Estados Unidos llegó el viernes después de un viaje de 3.000 millas desde Nevada y se iluminará el 2 de diciembre, mientras que el Árbol Nacional de Navidad, proveniente de Virginia, y que se coloca en el parque denominano Elipse, al sur de la Casa Blanca, se encenderá el día 4 de diciembre.