Melania Trump anuncia la quinta reunificación de niños ucranianos y rusos con sus familias 

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La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves la reunificación de un quinto grupo de niños ucranianos y rusos con sus familias, como parte de la iniciativa humanitaria que impulsa para facilitar el regreso de menores separados de sus seres queridos a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según informó la Oficina de la Primera Dama, cinco niños fueron reunidos con sus familiares, en un nuevo esfuerzo para garantizar que los menores puedan regresar de forma segura a sus hogares, comunidades y a las personas encargadas de su cuidado.

Con esta operación, suman cinco las reunificaciones promovidas por Melania Trump desde el inicio de la iniciativa. La más reciente antes de esta ocurrió en abril, cuando la Casa Blanca informó que seis menores ucranianos que permanecían en Rusia regresaron con sus familias en Ucrania y anunció la repatriación de un séptimo niño semanas después.

"Si bien la diplomacia y la consolidación de la paz son importantes para este esfuerzo, nuestra capacidad colectiva para priorizar el bienestar de los niños por encima de las disputas internacionales las supera con creces", afirmó Melania Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

La primera dama añadió que "cada reencuentro nos recuerda que la compasión, la dignidad y la familia pueden trascender incluso los momentos más oscuros: la guerra", y aseguró que continuará trabajando, junto con su representante, con los gobiernos de Rusia y Ucrania para lograr el retorno seguro de más menores a sus familias y comunidades.

La Casa Blanca señaló que el objetivo de esta iniciativa es mantener el bienestar de los niños por encima de las diferencias políticas y del conflicto armado, contribuyendo a reconstruir familias separadas por la guerra y facilitar el regreso de los menores a un entorno seguro.