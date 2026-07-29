Senado de EEUU impulsa histórico paquete de sanciones contra Rusia

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El Senado de Estados Unidos votó este martes 86 a 12 para avanzar el proyecto bipartidista Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán de 2026, acercando a su aprobación uno de los paquetes de sanciones más amplios contra Moscú desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.



La votación tuvo lugar en una jornada de intensa actividad diplomática en Washington. Horas antes, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, con quien sostuvo una reunión privada en el Despacho Oval centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el incremento de las capacidades de defensa aérea de Ucrania y la ampliación de la producción conjunta de sistemas de defensa. Al concluir el encuentro, Zelenskyy calificó la reunión de “muy positiva” y agradeció el respaldo de Estados Unidos a su país.

El proyecto de ley busca incrementar significativamente la presión económica sobre el Kremlin mediante sanciones obligatorias contra altos funcionarios del gobierno ruso, importantes instituciones financieras, empresas estatales y sectores estratégicos de la economía rusa, especialmente el energético. La legislación también apunta contra la denominada “flota fantasma”, utilizada por Moscú para transportar petróleo y evadir las sanciones internacionales.



Uno de los elementos más relevantes de la iniciativa autoriza al presidente de Estados Unidos a imponer aranceles de hasta un 100 % a las importaciones provenientes de países que continúen comprando grandes volúmenes de petróleo y gas natural rusos o que faciliten la evasión de las sanciones. La medida está dirigida principalmente a reducir los ingresos con los que Rusia financia su esfuerzo militar en Ucrania y ejercer presión sobre países como China e India, dos de los principales compradores de energía rusa.



Doce senadores votaron en contra de avanzar el proyecto, 10 de ellos demócratas: (Lisa Blunt Rochester(Delaware), Maggie Hassan (New Hampshire), Mazie Hirono (Hawai), Andy Kim (New Jersey), Ed Markey (Massachusetts), Jon Ossoff (Georgia),

Alex Padilla (California), Elizabeth Warren (Massachusetts), Peter Welch (Vermont)

Ron Wyden (Oregón), además del republicano Rand Paul (Kentucky) y el independiente Bernie Sanders (Vermont), que mayoritariamente vota con los demócratas.



La mayoría de los legisladores demócratas que votaron en contra señalaron que sus objeciones no estaban dirigidas a las sanciones contra Rusia, sino a las disposiciones que conceden al presidente amplias facultades para imponer aranceles a terceros países que mantengan relaciones comerciales con Moscú. Por su parte, el senador republicano Rand Paul reiteró su tradicional oposición a la expansión de los regímenes de sanciones y de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.



La votación de este martes fue de carácter procesal y permite iniciar el debate formal del proyecto. Para convertirse en ley, la iniciativa aún deberá ser aprobada por el Senado en votación final, recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes y ser promulgada por el presidente Donald Trump.



De aprobarse definitivamente, la legislación representaría una de las medidas económicas más contundentes adoptadas por Estados Unidos contra Rusia desde el comienzo de la guerra en Ucrania y aumentaría la presión sobre los países que continúan financiando las exportaciones energéticas del Kremlin.