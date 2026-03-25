Melania Trump sorprende con un robot humanoide en la Casa Blanca

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En una escena que pareció salida de una película de ciencia ficción, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó este miércoles al Salón Este de la Casa Blanca acompañada por un invitado inusual: el robot humanoide Figure 03, de fabricación estadounidense.

El androide, desarrollado por la empresa Figure, caminó junto a la primera dama por la alfombra roja y luego tomó la palabra ante representantes de 45 países y 28 empresas tecnológicas líderes.



“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición global Fostering the Future Together”, dijo el robot, que además dio la bienvenida a los asistentes en 11 idiomas diferentes.

La presentación ocurrió durante el segundo día de la cumbre “Fostering the Future Together” (Impulsando el Futuro Juntos), una iniciativa que busca crear una coalición internacional para proteger, educar y empoderar a los niños en la era digital.

En esta segunda sesión de trabajo, las primeras damas y representantes participaron en una mesa redonda de alto nivel en la Casa Blanca. Entre las asistentes destacadas se encontraba Brigitte Macron, primera dama de Francia, junto a otras cónyuges de jefes de Estado.

A diferencia de los robots industriales tradicionales, Figure 03 está diseñado para integrarse en el hogar.

Según su fabricante, puede realizar de forma autónoma tareas domésticas como doblar ropa, limpiar superficies o lavar platos.

Melania Trump utilizó la presencia del robot para subrayar la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial.

En un tono distendido, bromeó: “Es justo decir que eres mi primer huésped humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca”.



Durante su intervención, la primera dama enfatizó que la tecnología ya no se limita al ámbito educativo. “No solo hablamos de herramientas para el aula, sino de cómo estas innovaciones transformarán los entornos donde nuestros hijos crecen y se desarrollan”, señaló.

La cumbre tiene como meta principal establecer un marco común internacional que garantice dos objetivos simultáneos: ampliar el acceso equitativo de los niños a la educación y las herramientas digitales, y protegerlos de los riesgos en línea, como el contenido dañino, el acoso o la exposición inadecuada.

La Casa Blanca destacó que se trata de la primera vez que una primera dama estadounidense recibe en un solo día a representantes de 45 naciones en la Casa Blanca, un hecho inédito que refleja el enfoque diplomático de Melania Trump en temas relacionados con la infancia y la tecnología