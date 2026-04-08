Primer condenado por ley patrocinada por cubanoamericanos y apoyada por Melania Trump

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Este martes se registró la primera condena bajo la Ley ‘Take It Down”, una iniciativa bipartidista del Congreso que fue apoyada por la primera dama Melania Trump.

“Esta ley protege a las víctimas de imágenes sexualmente explícitas generadas por inteligencia artificial sin consentimiento, el ciberacoso y las amenazas de violencia”, dijo Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Administración Trump.

Patrocinada en el Senado por el republicano Ted Cruz, de Texas, y la demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, la versión de la Cámara Baja fue presentada por la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar.

Tras ser aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso de EEUU, el proyecto de ley llegó al escritorio del presidente Donald Trump, quien la convirtió en ley federal en mayo de 2025.

Este miércoles, la portavoz Leavitt rememoró el papel desempeñado por la Primera Dama en este proceso legislativo. “Sé que el Presidente está muy orgulloso de los esfuerzos de su esposa para lograr la aprobación”, comentó.

La primera dama Trump respaldó a los legisladores de ambos Partidos que patrocinaban el proyecto de ley, cuando en marzo de 2025 organizó una mesa redonda en el Capitolio para hablar sobre la importancia de la iniciativa.

“Hoy estoy aquí con un objetivo común: proteger a nuestros jóvenes de los peligros en línea. La presencia generalizada de comportamientos abusivos en el ámbito digital afecta la vida cotidiana de nuestros niños y familias”, dijo.

“Espero que la mesa redonda de hoy genere conciencia sobre el daño causado por las imágenes íntimas no consensuales y, finalmente, propicie la aprobación de la Ley en el Congreso para retirar dichas imágenes”, aseguró entonces.

Este miércoles, tras conocerse de la primera condena a tenor de la ley, la congresista Salazar reaccionó en su cuenta oficial en X, en la que acotó que el proyecto fue impulsado por Melania Trump “para proteger a los niños”.

“Un depredador que explotaba a menores utilizando imágenes manipuladas rinde cuentas ante la justicia. Esto es exactamente para lo que se creó la Ley (…), dotar a las fuerzas del orden de las herramientas necesarias”, escribió.

Se refiere James Strahler II, de 37 años y residente de Columbus, en Ohio, quien este martes se declaró culpable en un tribunal federal de delitos cibernéticos bajo la ley Take It Down, informó el Departamento de Justicia.

Strahler había instalado en su teléfono más de 24 plataformas de IA y más de 100 modelos de IA y utilizó llamadas telefónicas, mensajes de voz, mensajes de texto y publicaciones en internet para acosar a sus víctimas.

“Creemos que Strahler es la primera persona en EEUU en ser condenada bajo la ley Take It Down”, dijo el fiscal federal Dominick S. Gerace. El hombre publicó en internet obscenidades generadas por IA con imágenes de menores.

Para la portavoz Leavitt, la ley “Take It Down” es una legislación “histórica y crucial, destinada a proteger a la juventud de Estados Unidos. Así que agradecemos a la Primera Dama por su trabajo”, resaltó.

La ley “Take It Down” protege a las víctimas de la “pornografía vengativa” real y falsa, al tipificar como delito federal la publicación de estas imágenes dañinas, además de exigir a los sitios web que las retiren rápidamente.