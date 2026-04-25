Trump cancela viaje de negociadores a Pakistán para las conversaciones con Irán

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este sábado la cancelación del viaje de sus enviados especiales a Pakistán para las conversaciones con Irán.

En una entrevista con Fox News el mandatario explicó: “Les dije a mi gente hace un rato que se estaban preparando para salir, y les dije ‘No, no van a hacer un vuelo de 18 horas para ir allá. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran’”.

Jared Kushner y Steve Witkoff debían participar en Islamabad en otra ronda de negociaciones indirectas, mediadas por Pakistán, para un posible alto el fuego o acuerdo de paz en la guerra con Irán.

El ministro de Exteriores iraní ya estaba en Islamabad, pero Irán había aclarado que no habría negociaciones directas con EE.UU. durante esta visita.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho el viernes que los representantes estadounidenses viajarían este sábado a Pakistán para mantener conversaciones directas con representantes de Irán.



“Sí, puedo confirmar que el enviado especial Witkoff y Jared Kushner partirán mañana por la mañana a Pakistán para participar en conversaciones directas, intermediadas por los pakistaníes, que han sido amigos y mediadores increíbles durante todo este proceso”, declaró Leavitt durante una rueda de prensa.

Añadió que los iraníes solicitaron el encuentro tras un llamado del presidente Trump y que la delegación estadounidense iría “a escuchar lo que tienen que decir”. La funcionaria expresó optimismo: “Esperamos que sea una conversación productiva y que avance hacia un acuerdo”.