13 rusos procesados en EEUU por injerencia electoral

WASHINGTON (AP) - Trece individuos de nacionalidad rusa y tres entidades rusas fueron acusados el viernes de orquestar una compleja trama para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016, anunciaron las autoridades.

El expediente, abierto por la oficina del fiscal especial Robert Mueller, asevera que los rusos usaron cuentas falsas de redes sociales y anuncios comprados de manera fraudulenta en nombre de ciudadanos estadounidenses, para tergiversar la campaña entre el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton.

Los cargos son los más directos y explícitos hasta ahora en denunciar que Rusia trató de influir en el proceso político norteamericano.

El objetivo de la conspiración, dice el expediente, era “sembrar discordia en medio del sistema electoral estadounidense, incluyendo en las elecciones presidenciales del 2016”.

Bannon ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes

El ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon compareció el jueves ante el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre su presunta participación en la 'trama rusa', si bien sus respuestas resultaron "frustrantes", según fuentes de la investigación.

La comparecencia de Bannon ante el Congreso, que fue a puerta cerrada, se produjo mediante una citación judicial puesto que quien antaño fuera mano derecha del presidente Donald Trump había advertido de antemano que no contestaría a las preguntas del comité por cuestiones de confidencialidad.

Bannon acudió con un listado de 25 preguntas a las que estaría dispuesto a contestar, aunque finalmente se limitó a responder "no" a la mayoría, según fuentes no identificadas del Congreso citadas por el diario The Washington Post.



De hecho, la comparecencia de Bannon ante este comité del Congreso había tenido que ser pospuesta hasta en tres ocasiones, debido a que Bannon esgrimía que debía coordinar el contenido de su declaración con el equipo del presidente.

La del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja es una de las

diversas investigaciones abiertas por las autoridades estadounidenses con el objetivo de dilucidar si se produjo una injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.



A finales de 2017 se constataron los primeros resultados de la investigación dirigida por Mueller con las imputaciones del exjefe de campaña de Trump Paul Manafort, en arresto domiciliario desde entonces, y Michael Flynn, que fue su asesor de Seguridad Nacional, entre otros.