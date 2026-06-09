Trasladan a Miami a expiloto cubano acusado en caso Hermanos al Rescate

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El exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, cuya presencia en Estados Unidos con parole humanitario fue documentada por Martí Noticias en 2024, fue trasladado a Miami para comparecer ante la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.



El arribo del exmilitar cubano a la Florida marca el inicio de una nueva fase judicial en una corte federal de ese estado, donde enfrenta cargos que incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, así como delitos relacionados con la destrucción de aeronaves y la muerte de cuatro personas.

En una audiencia preliminar para la lectura de cargos, un juez federal determinará si le concede o no fianza al expiloto d ela Fuerza Aérea cubana. Se espera que el acusado permanezca bajo custodia de las autoridades.



Las autoridades estadounidenses sostienen que González‑Pardo Rodríguez participó en la operación militar que culminó con el derribo de dos avionetas civiles el 24 de febrero de 1996 sobre el Estrecho de la Florida. Aunque no se le imputa haber disparado los misiles, la acusación señala que pilotó uno de los cazas involucrados en la persecución de una tercera aeronave que logró escapar.



El traslado a Miami se produce tras cumplir una condena por fraude migratorio en Jacksonville, relacionada con ocultar su historial militar al solicitar beneficios migratorios en Estados Unidos, país al que ingresó en 2024 bajo el programa de parole humanitario.



González‑Pardo Rodríguez es, hasta el momento, el único de los acusados bajo custodia estadounidense en este caso, que también involucra a otros exmilitares cubanos, incluido el exgobernante y exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro.