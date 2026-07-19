Tras las rejas y sin derecho a fianza: Denuncian arresto arbitrario de una cubana por críticas al régimen

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La cubana Lumey Guzmán Fernández cumplió este domingo diez días encarcelada tras publicar un video en redes sociales denunciando la crisis extrema que sufre el país.

Su arresto se produce en un contexto donde organizaciones internacionales, como Prisoners Defenders, alertan que la vigilancia digital en Cuba no es una práctica ocasional, sino una política sistemática del régimen.

Su detención ocurrió el pasado 9 de julio, luego de que, después de 90 horas sin fluido eléctrico en su barrio de Alamar, en la Habana del Este, la mujer estalló y lo hizo en una directa en Facebook, en la que confrontó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel, al canciller Bruno Rodríguez y a la llamada primera dama, Lis Cuesta Peraza.

“Este video es pa’l presidente que dice que Cuba resiste con dignidad. Este video es para el hijo de p…de Bruno (Rodríguez) que dice que Cuba es una economía. Este video es para Machi (Lis Cuesta) que dice que Cuba es luz. Este video es pa’ la gente de la zona seis de Alamar, …quítense la venda”, clamó la mujer de 44 años.

“Ya uno no puede más. Quítense la venda, zona seis pa’ la calle. Llevamos más de noventa y seis horas sin electricidad. Te la ponen un momento y a los cinco segundos te la vuelven a quitar. Haz lo mismo que hicieron en la zona cinco, que hicieron la zona doce, la Zona veinticuatro. Pa’ la calle, a llevar a los ancianos y a los niños chiquitos pa’l gobierno, pa’l Poder Popular, pa’ donde sea. Pa’ la calle zona seis. Ya está bueno de tanto comunismo. Abajo la dictadura. Patria y vida”, protestó.

La mujer desmanteló el discurso oficialista, y lanzó una advertencia clara a las autoridades: "Estoy lista, si quieren vengan a buscarme, no aguanto más".

De acuerdo con las declaraciones del hermano Rodney Guzmán, residente en Tampa, Florida, fue citada a las 4:30 de la tarde de ese mismo jueves en la unidad policial de Alamar. Al confirmar ser la autora de la publicación, fue detenida inmediatamente. Tras pasar por la estación de Cojímar, fue trasladada el 15 de julio a la prisión de El Vivac, en La Habana.

Actualmente, Guzmán estaría en prisión preventiva. Las autoridades la procesan por el presunto delito de desacato, aunque la familia no descarta que le fabriquen cargos de sedición debido a sus llamamientos a la población para salir a las calles.

Guzmán denunció que su hermana se encuentra incomunicada, sin derecho a fianza y recluida en condiciones extremas: “La están tratando como si fuera una criminal y lo que hizo fue decir la verdad que muchos cubanos no dicen por miedo", lamentó.

“No se le puede llevar comida, no se le puede ver. Se le pudo llevar aseo, ropa y cigarros. Es lo único que dejan pasar. Formalmente una visita de ir a verla y sentarse con ella, no ha pasado”.

Como parte de este patrón represivo, todos los videos e información de sus perfiles digitales fueron eliminados, sin que se pueda precisar si fueron borrados por las fuerzas represivas o la detenida fue obligada a hacerlo.