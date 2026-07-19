“Van a juzgar a una mujer libre”: Alina Bárbara López responde con más protestas tras su detención

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La intelectual y activista cubana Alina Bárbara López publicó este 18 de julio, coincidiendo con el Día Internacional de Nelson Mandela, un extenso mensaje en redes sociales en el que denunció haber sido detenida en dos ocasiones durante la jornada y anunció el inicio de nuevas acciones de protesta no violenta contra las restricciones que, según afirma, pesan sobre ella.

López realizaba la ya habitual Protesta del 18, iniciada el 18 de marzo de 2023, con la que exige al gobierno demandas fundamentales como la amnistía para los presos políticos, el establecimiento del Estado de Derecho, el cese del acoso cívico y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en el país.

De acuerdo con el relato de la activista, fue interceptada por agentes policiales cerca de un parque y trasladada a una estación, donde permaneció alrededor de cinco horas. Allí, explicó, una instructora le informó que se le levantaría un acta de advertencia por presuntamente incumplir una medida cautelar de reclusión domiciliaria relacionada con la denominada “Causa 40”. López aseguró que se negó a firmar el documento al no reconocer la advertencia.

Tras ser liberada, afirmó que intentó regresar al parque, pero fue detenida nuevamente antes de llegar al lugar. Según su versión, permaneció alrededor de una hora más en la estación policial a la espera de una supuesta conversación con funcionarios que, finalmente, no se produjo.

"Lo que contaré ahora es surrealista. Al llegar de nuevo a la estación, la oficial que me había acabado de hacer el acta de advertencia quedó asombrada y preguntó: "¿Qué hace usted aquí?" . "Pregúntele a los patrulleros que me trajeron", le respondí. Ellos la llamaron fuera de la estación y hablaron unos minutos. Ahí le dijeron que alguien vendría a "conversar" conmigo", detalló en el post.

La intelectual matancera calificó este segundo episodio como un “secuestro” y denunció que responde a una estrategia para limitar sus movimientos y el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

En su publicación, López insistió en que continuará saliendo a espacios públicos y adelantó que planea desarrollar protestas pacíficas frente a instituciones del gobierno local y los órganos represivos como la Seguridad del Estado.

La activista también volvió a referirse a la “Causa 40”, un proceso judicial que involucra además a la historiadora Jenny Pantoja. Según López, ambas enfrentan acusaciones que considera fabricadas y denunció que el expediente lleva aproximadamente un año en el Tribunal Municipal de Matanzas sin que se haya celebrado el juicio correspondiente. También señaló que una vista oral anunciada meses atrás fue suspendida sin que se informara una nueva fecha.

"Al que no quiere caldo se le dan tres tazas. ¿Les parece mal que salga los 18? Pues no será solo ese día. Voy a comenzar protestas no violentas en el Tribunal Municipal, en Fiscalía, el Partido, el Gobierno y en la sede de Operaciones de Seguridad del Estado. Ese juicio se celebrará sí o sí. Van a juzgar a una mujer libre, antes, durante y después del juicio", afirmó.

López vinculó su situación con la de otros opositores y críticos del régimen cubano. Mencionó específicamente al artista Luis Manuel Otero Alcántara, liberado tras 5 años de prisión y obligado al exilio, y sostuvo que las autoridades buscan presionar a determinados sectores críticos para que abandonen el país.

La intelectual reafirmó su decisión de permanecer en Cuba y continuar defendiendo sus derechos por vías pacíficas, y agradeció el apoyo recibido por parte de seguidores y allegados que han estado atentos a su situación.