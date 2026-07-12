Activista cubana Amelia Calzadilla denuncia citación policial a sus padres en La Habana (VIDEO)

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La activista cubana Amelia Calzadilla confirmó a Martí Noticias que sus padres fueron citados este sábado a la Cuarta Unidad del Cerro, en La Habana, para el próximo martes 14 de julio, a las dos de la tarde, según le informó su madre en una llamada que le hizo desde la isla.

“En un audio que me llegó desde La Habana me informó que dos personas habían ido a mi casa en el Cerro, cerca de las dos de la tarde, uno vestido de civil, que no se identificó, y uno de policía, que no abrió la boca, para llevarles una citación con motivo de 'entrevistas', según dice la citación oficial, tanto para ella como para mi papá, para que se presenten en la Cuarta Unidad del Cerro el martes, 14 de julio, a las dos de la tarde”, dijo Calzadilla en un mensaje de audio enviado a Martí Noticias.

La presidenta del recién creado Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC) explicó que su mamá le preguntó a los agentes que fueron a su casa cuál era la razón de la citación, y que ellos le respondieron que no sabían absolutamente nada.

“Por supuesto que tiene que ver con la persecución política que se lleva a cabo en Cuba”, aseveró Calzadilla, exiliada en España.

La activista cubana denunció que sus padres son dos personas ancianas y enfermas.

“Mi mamá tiene 65 años, padece de unas arritmias que le provocaron que, desde hace más de 20 años, ella no puede trabajar. Prácticamente no puede ni bajar las escaleras, porque no puede hacer esfuerzo físico, y está, además, sin medicamentos, porque la red de farmacias del país está desabastecida”, apuntó.

Calzadilla también aseguró que su padre, de 84 años, padece de hipertensión arterial, y que en el 2016 sufrió un infarto cerebral, con episodios isquémicos que le han provocado lo que llamó “una ligera demencia senil”.

“Denuncio que cualquier cosa que le ocurra a mis padres es responsabilidad de la Seguridad del Estado, de la inteligencia cubana, el partido comunista y la élite castrista, y reafirmo que ningún intento de intimidación o amenaza contra ellos, o contra mí, va a provocar que yo deje de hacer el activismo político que estoy haciendo, pidiendo en favor de la libertad de los presos políticos, de la libertad del pueblo de Cuba, el fin de la dictadura y el fin de la precariedad y de la crisis económica en mi nación”, sentenció.

"Van a tener que matarme", reafirmó Calzadilla, expresando la convicción de que nada podrá silenciarla o apartarla de su lucha.

La activista cubana había denunciado en una directa en sus redes sociales este domingo que la situación creada por al citación policial a sus padres era urgente, y mostró su preocupación ante esta maniobra del régimen con su familia.

El Partido Liberal Clásico Cubano, que encabeza Amelia Calzadilla, fue uno de los convocantes del Coloquio Internacional “Retos para la Cuba que viene”, en la Casa de la Libertad, en Madrid, este 10 de julio, como parte de las actividades de exiliados cubanos en España para conmemorar el quinto aniversario de las multitudinarias protestas antigubernamentales del 11J.