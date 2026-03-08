Sincroniza la Guiteras pero Cuba sigue a oscuras

Getting your Trinity Audio player ready...

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la planta de mayor capacidad de generación en Cuba, logró sincronizar nuevamente con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) después de permanecer cuatro días fuera de servicio debido a una avería que provocó apagones masivos y una ola de protestas en la isla.



De acuerdo con la estatal Unión Eléctrica (UNE), a las 6:03 AM de este domingo la Guiteras ya se encontraba en línea y en proceso de aumentar progresivamente su carga, con una recuperación inicial estimada de 200 megavatios de generación.



El regreso de la Guiteras, sin embargo, no resolverá la grave crisis de los últimos días. Los apagones continuarán en el país debido al déficit energético acumulado y la fragilidad del sistema eléctrico.

La planta volvió a operar luego de que técnicos lograran solucionar una avería en la caldera que había obligado a detener completamente su funcionamiento a mediados de la semana, según informaron las autoridades.

La salida inesperada de la Guiteras provocó cortes eléctricos prolongados en numerosas provincias, agravando una ya profunda crisis energética marcada por la falta de inversión, fallos recurrentes y un deterioro generalizado de la infraestructura.

Aunque su reconexión representa un alivio parcial, la UNE reconoce que la inestabilidad del sistema sigue siendo significativa.

El sábado, el servicio eléctrico se vio afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas del día, y la situación continuaba durante la madrugada de este domingo. Según una nota informativa de la UNE, la máxima afectación por déficit de capacidad de generación alcanzó los 1958 MW en el horario pico.

Este domingo, el pronóstico de afectaciones continuaba alto, con un déficit de 1855 MW, aun con la sincronización completa de la Antonio Guiteras.

La Unión Eléctrica reportó múltiples unidades térmicas fuera de servicio. Por averías permanecen detenidas la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica Mariel, la Unidad 6 de la de Diez de Octubre, la Unidad 2 de la de Felton y las Unidades 5 y 6 de la Antonio Maceo. Además, están bajo mantenimiento la Unidad 6 del Mariel, la Unidad 5 de Nuevitas y la Unidad 4 de la Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

En conjunto, estas salidas provocan limitaciones en la generación térmica equivalentes a 581 MW, lo que sigue presionando la estabilidad del servicio eléctrico en el país.

"No hay solución a corto plazo. El sistema de generación y la red de transmisión están totalmente colapsados. Las curitas que le ponen no funcionan", comentó el director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. El experto vaticinó en declaraciones anteriores a Martí Noticias que la situación solo puede agravarse, y el 2026 sería "peor".