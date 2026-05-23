Servicio Secreto y FBI responden a tiroteo cerca de la Casa Blanca; el atacante fue abatido

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Un atacante abrió fuego este sábado contra un punto de control en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C, y resultó abatido por agentes del Servicio Secreto, que respondieron a los disparos.



"Poco después de las 6:00 p. m. del sábado, un individuo en el área de la calle 17 y Pennsylvania Avenue sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. Agentes de la Policía del Servicio Secreto respondieron al fuego, alcanzando al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado fallecido", detalló el Servicio Secreto de EEUU en un comunicado.



Durante el tiroteo, un transeúnte también resultó herido por los disparos, añadió.

El Servicio Secreto informó que ningún agente sufrió lesiones en el incidente, tampoco el presidente Donald Trump, quien se encontraba en la Casa Blanca durante el ataque. "Ni las personas bajo protección ni las operaciones se vieron afectadas", precisó el comunicado.

Varios periodistas también se encontraban presentes en la Casa Blanca cuando se escuchó la ráfaga de disparos. Agentes del Servicio Secreto los condujeron al interior del edificio y se activaron protocolos de seguridad. El complejo de la Casa Blanca fue cerrado temporalmente mientras las autoridades aseguraban el área.

Un reporte de CBS News, que citaba fuentes oficiales, informó primero que el sospechoso había sido trasladado al hospital en condición crítica, donde falleció.

La situación contibuaba bajo investigación y las agencias federales indicaron que ofrecerán información más detallada al público a medida que esté disponible.

El senador republicano por la Florida, Rick Scott, reaccionó a lo que calificó como un nuevo intento contra la vida del presidente Donald Trump, quien se encontraba en la Casa Blanca en el momento del tiroteo.

"Gracias a Dios, el @POTUS (presidente) y la @FLOTUS (primera dama) y todos los demás en la Casa Blanca se encuentran a salvo. GRACIAS a los heroicos agentes del @SecretService que actuaron con rapidez y determinación para neutralizar la amenaza", dijo en un post en redes sociales.

Añadió que, no obstante, "un nuevo intento contra la vida del presidente es algo que debería hacernos reflexionar a todos, así como infundirnos un sentido de urgencia".

Scott llamó al cese de la violencia en el país. "¡El Estado de derecho DEBE prevalecer!", señaló.

El tiroteo ocurre a menos de un mes de una situación similar, cuando un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en el hotel Washington Hilton, durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Trump llamó entonces a reforzar la seguridad en instalaciones clave, mencionando las mejoras proyectadas para la Casa Blanca que incluyen protección contra drones y vidrios antibalas.