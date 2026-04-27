Leavitt denuncia violencia política contra Trump tras ataque en cena de corresponsales

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compareció este lunes tras el ataque armado ocurrido durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este fin de semana.

"El culto al odio de la izquierda contra el presidente y todos aquellos que lo apoyan y trabajan para él ha provocado que varias personas resulten heridas o muertas, y casi volvió a ocurrir este fin de semana", dijo.

Leavitt destacó "la calma del presidente ante el caos" y agradeció a las fuerzas del orden y al Servicio Secreto por su rápida actuación e instó al Congreso a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). "Se trata de una emergencia nacional y todos los miembros del Congreso deben anteponer el país al partido y conseguir la financiación necesaria para el DHS”.

Asimismo, advirtió que es "fundamental para nuestra seguridad nacional que se construya un edificio más grande y seguro en este complejo, que es el complejo más seguro del mundo... la línea de sucesión en este país debería poder reunirse libre y seguramente, sin temor a amenazas".

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca señaló la violencia política contra el presidente y dijo que no se puede aceptar "como algo normal",

“Nadie en los últimos años ha enfrentado más balas y más violencia que el presidente Trump”, comentó. “En este país podemos, y debemos, tener fuertes desacuerdos... Discrepamos a menudo, yo en este cargo y todos ustedes en los medios de comunicación, pero esos desacuerdos deben ser pacíficos. El debate, la protesta pacífica y el voto son la forma en que debemos resolver los desacuerdos, no las balas”, agregó.

Leavitt adelantó además que se prevé una reunión de alto nivel convocada por la jefa de gabinete, Susie Wiles, con líderes del Departamento de Seguridad Nacional, funcionarios del Servicio Secreto y personal de operaciones de la Casa Blanca para revisar los procedimientos y garantizar la seguridad de Trump.