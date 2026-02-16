Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Salazar sobre importación de combustible por MiPymes: “Otra trampa más del régimen”

Contenedores (Imagen de referencia)
Contenedores (Imagen de referencia)

Sumario

  • La congresista María Elvira Salazar denunció la importación de combustible por MiPymes cubanas como “otra trampa” del régimen, acusando que estas empresas están controladas por allegados a la cúpula castrista.
  • Salazar, junto a Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, pidieron esta semana al Tesoro y Comercio de EEUU revisar y revocar licencias de compañías vinculadas al régimen cubano, invocando la Ley Helms-Burton y el estatus de Cuba como patrocinador del terrorismo.
Getting your Trinity Audio player ready...

La congresista María Elvira Salazar calificó como “otra trampa más del régimen” cubano la importación de combustible por parte de las llamadas MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) cubanas.

En un reportaje publicado este lunes, Martí Noticias informó que la dictadura cubana habría permitido a las MiPymes la importación directa de combustibles desde México y Florida, de acuerdo a múltiples fuentes.

“Hace un año denunciamos que la mayoría estaban en manos de familiares, testaferros y aliados de la cúpula castrista para acceder a dólares y al sistema bancario en EEUU”, alertó Salazar en X al referirse a las MiPymes.

“Ahora intentan venderlo como ‘iniciativa privada’. No lo es. Es la nueva fachada financiera de estos sátrapas para sostener la dictadura mientras el pueblo sigue en apagones. No engañan a nadie”, agregó.

De acuerdo con las fuentes consultadas, ya se están realizando envíos de diésel en “isotanques”, en los que pueden transportarse unos 24 mil litros y la entrega se realiza en el puerto de Mariel directamente a los consumidores.

Las fuentes también señalaron a Martí Noticias que empresas con autorizaciones vigentes del Departamento de Comercio de EEUU estarían participando en operaciones vinculadas al envío de combustible.

“Se está manejando con la máxima discreción. Existe temor de que la Administración Trump pueda restringir también este canal”, dijo uno de los entrevistados.

A propósito de autorizaciones emitidas por el Gobierno de EEUU para comerciar con Cuba, los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart solicitaron que se revise y revoque las licencias de compañías relacionadas con el régimen cubano.

En una misiva a los Departamentos del Tesoro y del Comercio, los representantes dijeron estar “sumamente preocupados” por operaciones comerciales de empresas estadounidenses con entidades controladas por el Estado cubano, al que Washington designa como patrocinador del terrorismo.

En su pedido, los republicanos instaron a una auditoría exhaustiva de todas las licencias activas y a revocar aquellas que “proporcionen beneficios económicos directos o indirectos” al régimen, en línea con la Ley Helms-Burton de 1996.

  • 16x9 Image

    Hanoi Martínez

    Hanoi Martínez colabora con Martí Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de HispanoPost en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y MundoHispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso federal como Asistente de Comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martí Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG