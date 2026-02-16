"Jamás olvidaremos": Salazar pide justicia por crimen contra Hermanos al Rescate

Getting your Trinity Audio player ready...

La congresista por Florida María Elvira Salazar pidió que se responsabilice penalmente a “cada persona implicada” en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, “sin importar cuán alto estuviera en la cadena de mando”, dijo este lunes en una publicación en la red social X.

Junto a sus colegas Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y Nicole Malliotakis, Salazar envió una carta al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia reabra una investigación sobre la acción militar por la cual murieron los cuatro tripulantes de los dos aviones Cessna y que se presenten cargos criminales formales contra el general Raúl Castro, quien en el momento del derribo de las avionetas era el Ministro de las Fuerzas Armadas cubanas.

“Se lo debemos a Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales. Se lo debemos a las familias. Se lo debemos a nuestra comunidad en el exilio. Y se lo debemos a la justicia”, escribió la representante federal cubanoamericana.

En la misiva, se hace referencia a los antecedentes que vinculan directamente al hermano del fallecido dictador Fidel Castro en lo más alto de la cadena de mando que ordenó el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, que cumplían misiones humanitarias en el Estrecho de la Florida asistiendo a balseros.

El próximo 24 de febrero se cumplirán 30 años que “nuestra comunidad fue sacudida por un acto de maldad que nunca olvidaremos. En el sur de Florida, recordamos. Recordamos el valor. Recordamos el sacrificio. Recordamos el dolor que aún vive en el corazón de tantas familias”, aseguró Salazar.

La republicana, quien representa en el Congreso a miles de exiliados cubanos, reconoció la labor de Hermanos al Rescate, cuyos integrantes patrullaban el Estrecho de la Florida en frágiles aviones, avistando a balseros para alertar al Guardacostas estadounidenses para que fueran en su auxilio.

“Hermanos al Rescate nació aquí, del amor por la libertad y por quienes escapan de la tiranía. Los hombres que volaron esas avionetas llevaban las esperanzas de toda una comunidad del exilio. Su memoria es sagrada para nosotros”, añadió.

El 24 de febrero de 1996 aviones de la Fuerza Aérea del régimen cubano derribaron en aguas internacionales a dos avionetas de Hermanos al Rescate, lo cual impactó al exilio cubano en Estados Unidos y generó una ola de rechazo a nivel internacional.

En una investigación luego del siniestro, la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia especializada de las Naciones Unidas, concluyó que los aviones civiles fueron alcanzados por los MiG de la dictadura fuera del espacio aéreo cubano, en aguas internacionales.

Años más tarde, el Nuevo Herald dio a conocer un audio donde Raúl Castro reconocía que ordenó derribar las avionetas. En ese momento era Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Ministro de las Fuerzas Armadas.