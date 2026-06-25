Rusia opera red de desinformación periodística en México, revela investigación

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El reportaje especial Los periodistas de Putin/ Russia Today, del periodista mexicano Rodrigo Lema, de Azteca Noticias, desenmascara las redes de desinformación manejadas por Rusia en México, y la creación de narrativas falsas para promover fines de estrategia geopolítica en las compuertas de Estados Unidos.

La pieza noticiosa es parte de la serie investigativa “La invasión silenciosa”, de la que habló Lema en el programa de Radio Martí “El futuro es ya", donde profundizó la denuncia sobre la presencia rusa en territorio mexicano, el apoyo armamentístico a los cárteles de la droga, las narrativas falsas a través de medios de comunicación comprados, y la anunencia del gobierno del Partido Morena.

“Necesitan tener a los periodistas de su lado para poder construir estas narrativas, poder construir una información falsa, llena de propaganda, que beneficie a cada una de sus embajadas, llámese Embajada de Rusia y también llámese Embajada de Cuba”, afirmó el entrevistado.

El periodista mexicano agregó que a lo largo de esta investigación periodística, desarrollada con el Centro de Defensa de la Democracia, con sede Bulgaria, se han dado cuenta de que la misma estructura que utiliza Rusia, está siendo empleada por la embajada cubana en México.

“Una cooptación de muchos periodistas afines, un mantenimiento continuo a través de prebendas e incentivos económicos, capacitaciones constantes de parte de Rusia Today, el canal estatal, a medios de comunicación, influencers, y una penetración total en el sistema de propaganda de los medios de comunicación mexicanos", explicó.

"Esto es muy, muy peligroso porque a largo plazo está afectando el criterio de la población y está construyendo narrativas completamente falsas”, afirmó.

La operación de Rusia y de Cuba no solamente implica a periodistas. Según el reportaje y la investigación de Lema, se reclutan además a académicos y docentes universitarios que son fieles a esta narrativa.

Un informe publicado el 31 de marzo de 2026 por Digital News Association (DNA) revela cómo Rusia entrena y financia una maquinaria transnacional para sostener narrativas y polarizar las sociedades con presencia en ocho países de la región.

Sobre la investigación de DNA, la Agencia EFE destacó la identificación de cinco tácticas que usa Rusia en América: "la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y amplificar los extremos”.

Un aspecto importante del reportaje de Azteca Noticias es la denuncia sobre el Club de Periodistas de México y su Premio Nacional de Periodistas, institución vinculada, privada y públicamente, al medio Russia Today, al gobierno ruso y a los esfuerzos de manipulación mediática en ese país.

“Lo cierto es que los tentáculos del Kremlin llegan a estas instituciones para poder tener esta simpatía con el gremio periodístico; por otro lado, una financiación constante a medios de comunicación como Russia Today o como Canal Red de parte del herario público mexicano, de parte del dinero de todos los mexicanos; y, por otra parte, estas mentiras constantes que van construyendo y generando estas narrativas”, apuntó Lema en el programa radial de Radio Martí.

De acuerdo al periodista, el pueblo mexicano palpa cada día la injerencia de medios como Russia Today en espacios nacionales como el metro, y los autobuses, y también les causa alarma ver cómo el propio gobierno mexicano utiliza también estas redes de desinformación para su beneficio.