Cuba es una base clave para Rusia: Foro revela estategias de Moscú en la región

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Cuba es una base clave del operativo de Rusia para intentar imponer una narrativa informativa que distorsiona la realidad, refuerza a regímenes totalitarios en el hemisferio occidental e impacta en los movimientos de libertad en la isla, Venezuela y Nicaragua. Así se mostró en el foro "Estrategia de Desinformación de Rusia. Cómo el Kremlin fabrica la división", realizado este martes en el Museo Americano de la Diáspora.

“Creo que Cuba es una de las bases fundamentales de esta operación rusa”, declaró a Martí Noticias, Orlando Gutiérrez-Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los expositores en este foro.

“Rusia sabe que no puede cambiar al mundo pero sí puede impedir que la política y el orden norteamericano permanezcan en el mundo. Por eso su trabajo es socavar desde cualquier ángulo, gobierno, orientación ideológica que pueda encontrar para crear obstáculos a la política estadounidense en el mundo entero”, aseguró Gutiérrez-Boronat.

El informe de inteligencia estratégica, presentado por Digital News Association (DNA) en este encuentro, destacó lo que considera el uso estratégico del Kremlin de medios en español, plataformas digitales, influencers y actores regionales para manipular narrativas y socavar los movimientos democráticos.

Gelet Martínez, directora de ADN Cuba y una de las protagonistas de esta investigación, explicó a Martí Noticias que Moscú usa esta narrativa desinformativa según lo que estratégicamente le sirva. “No es ideología. Es estrategia para dividir”, apuntó.

“Lo que hace normalmente es más que nada a nivel cognitivo tratar de distorsionar tu realidad, utilizar verdades, pero que amplifican aquellos rasgos y temas que pueden acrecentar la subversión y las divisiones”, dijo.

Nicolás de Pedro, uno de los principales expertos europeos en el tema de la desinformación rusa y las amenazas híbridas, presentó su ponencia en este foro en un video en el que señaló cómo Rusia ve la información como un arma para atacar a Occidente desde dentro de estos países.

“Vivimos en un marco de guerra de confrontación informativa permanente”, afirmó de Pedro, investigador senior en The Institute for Statecraft en Londres.

“Quienes te perciben como un adversario, en este caso Rusia, está operando de forma hostil en todo nuestro espacio informativo y esos genera connotaciones muy serias”, advirtió.

El reporte presentado en el foro reveló nuevos hallazgos sobre cómo Moscú usa su ecosistema de propaganda en coordinación con regímenes aliados para, a través de reciclar información y amplificar narrativas, intentar descreditar a la disidencia, debilitar la sociedad civil y sofocar movimientos pro-democráticos, con énfasis sobre en los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.