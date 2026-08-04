Rubio detalla requisitos para elecciones en Venezuela y advierte que tomará tiempo

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la celebración de elecciones en Venezuela es un proceso que "tiene que ocurrir", aunque advirtió que todavía falta crear las condiciones necesarias para que los comicios sean libres y transparentes.

Rubio hizo las declaraciones en el Departamento de Estado, en Washington, junto al vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras participar en la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica entre ambos países.

Al responder una pregunta del periodista Sergey Small sobre cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela, Rubio afirmó que la transición requiere primero consolidar las bases democráticas del país. "Es un proceso que tiene que ocurrir. Evidentemente, todavía queda mucho trabajo por hacer para crear las condiciones necesarias para unas elecciones. Como he dicho antes, se necesita verdad, libertad de prensa, participación de múltiples partidos políticos y reconciliación nacional. También es indispensable contar con un organismo electoral que contabilice los votos de manera precisa y confiable."

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que Washington trabaja de forma paralela en la recuperación económica y en la transición política venezolana, con el objetivo de fortalecer las instituciones antes de convocar elecciones.

Rubio también advirtió que el proceso requerirá tiempo debido a que Venezuela enfrenta el reto de reconstruir un sistema que, según dijo, ha estado vigente durante casi tres décadas. "Este proceso requerirá perseverancia y también algo de paciencia. No estamos hablando de años, pero sí de meses y semanas. Tomará tiempo porque estamos enfrentando un sistema que ha existido durante casi tres décadas. No es algo que pueda resolverse de un día para otro."

El secretario de Estado comparó el caso venezolano con otras transiciones democráticas ocurridas en Europa del Este y en Paraguay para subrayar que este tipo de procesos requieren tiempo para consolidarse.

Al finalizar su respuesta, insistió en que, aunque el avance pueda parecer lento, la transición sigue su curso. "En definitiva, todo esto significa que estos procesos no ocurren de un día para otro. Sin embargo, estamos avanzando en la dirección correcta. Aunque para muchos el progreso pueda parecer lento, sí hay avances, y esos avances continuarán. Nosotros seguimos comprometidos con ese objetivo."