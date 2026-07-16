Rubio anuncia restricción de visados ​​a grupos terroristas de extrema izquierda y organizaciones afines

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A continuación, un comunicado del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio:

Los grupos terroristas de extrema izquierda y sus aliados suelen utilizar redes sofisticadas y organizadas para perpetrar actos de violencia como herramienta política, con el objetivo de imponer una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror. Se trata de una estrategia que busca explícitamente socavar los fundamentos políticos de las sociedades libres y autónomas, empleando atentados con explosivos, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar voces, limitar la oposición política, alterar resultados de políticas públicas y sabotear procesos políticos.

Hoy, en consonancia con el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 y con los esfuerzos continuos del Gobierno de los Estados Unidos para desmantelar las redes que fomentan la violencia política antes de que esta derive en acciones delictivas, el Departamento de Estado anuncia una nueva política de restricción de visados.

Esta medida se dirige a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y organizaciones afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; respaldado actividades delictivas violentas; participado en sabotajes económicos; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por dichos grupos; y/o facilitado la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y afines con el fin de llevar a cabo acciones violentas.

Esta política protegerá la seguridad nacional de los Estados Unidos al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las actividades de redes terroristas de extrema izquierda —caracterizadas por la violencia y la criminalidad—, cerrando así las vías de acceso mediante visados que estos grupos explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en territorio de los Estados Unidos.