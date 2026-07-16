Departamento de Estado aborda el resurgimiento internacional del terrorismo político de extrema izquierda

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Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Rubio, convoca a gobiernos de todo el mundo en la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político a abordar el auge del terrorismo político de extrema izquierda como amenaza transnacional.

Esta reunión ministerial agrupa a socios de todo el Hemisferio Occidental, Europa y Asia con el fin de ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y reforzar los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para contrarrestar dicha amenaza.

El resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda

La amenaza resurgente del terrorismo transnacional de extrema izquierda se caracteriza por ataques violentos contra ciudadanos particulares, funcionarios públicos, la policía y las fuerzas del orden, empresas e infraestructuras críticas en todo el mundo.

Históricamente, la mayor parte del terrorismo de motivación política en Occidente ha sido perpetrado por grupos e individuos violentos de extrema izquierda. Entre 1970 y 1980, los terroristas de extrema izquierda fueron responsables del 93 % de los atentados terroristas y del 58 % de las muertes relacionadas con el terrorismo.

Desde 2016, los complots y atentados terroristas de extrema izquierda han aumentado considerablemente en Estados Unidos y Europa, con una tendencia creciente a la violencia contra las personas.

El terrorismo antigubernamental de extrema izquierda representa actualmente un mayor número de atentados y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica. Los actores de extrema izquierda fueron responsables del 63 % de todos los atentados o complots antigubernamentales registrados, así como de tres de las cuatro víctimas mortales por actos antigubernamentales en Estados Unidos en 2025.

En 2024, se produjeron 21 atentados en la Unión Europea atribuidos a terroristas de extrema izquierda y anarquistas, frente a los 24 atentados perpetrados por terroristas yihadistas ese mismo año. De los 45 atentados terroristas denunciados en Europa en 2025, 12 fueron atribuidos a actores de extrema izquierda y anarquistas.

En los últimos tres años, Europa ha sufrido una alta cifra récord de atentados terroristas dirigidos contra redes ferroviarias, infraestructuras críticas y empresas privadas, lo que ha provocado daños y perturbaciones económicas por valor de millones de euros, atribuyéndose la mayoría de los atentados a actores de extrema izquierda y anarquistas.

Medidas adoptadas anteriormente por el Departamento de Estado para combatir el terrorismo de extrema izquierda

El Departamento de Estado designó a cuatro grupos violentos de extrema izquierda como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados, y actualmente se están estudiando otras designaciones.

En diciembre de 2025, el Departamento de Estado anunció que el programa Recompensas por la Justicia ofrece hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita desarticular los mecanismos financieros que apoyan a los grupos terroristas de extrema izquierda designados.

El Departamento de Estado ha colaborado con socios extranjeros a través de contactos diplomáticos bilaterales y gestiones oficiales, y muchos de estos países han informado de un aumento de la actividad terrorista de extrema izquierda, que incluye actos de violencia selectiva contra funcionarios gubernamentales, sabotaje económico, ataques contra infraestructuras críticas, uso de artefactos explosivos e incendiarios improvisados, y la convergencia de movimientos violentos antiestadounidenses, antisemitas o contra la tecnología mediante redes terroristas de extrema izquierda.

El Departamento organizó en mayo de 2026 el primer Taller sobre lucha antiterrorista y aplicación de la ley, un foro dirigido a profesionales que reunió a agentes de las fuerzas del orden y especialistas en lucha antiterrorista de Estados Unidos y de otros países para compartir evaluaciones de amenazas y prácticas óptimas operativas.

El Gobierno de Estados Unidos está coordinando con socios extranjeros para restringir los desplazamientos de los terroristas, potenciar el intercambio de información y mejorar la cooperación entre las fuerzas del orden con el fin de hacer frente a los terroristas transnacionales de extrema izquierda.





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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.