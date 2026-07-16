Rubio acusa a Cuba de apoyar redes extremistas de izquierda en discurso sobre terrorismo político

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mencionó este jueves a Cuba durante la apertura de la Conferencia Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, celebrada en el Departamento de Estado, donde afirmó que grupos extremistas de izquierda operan a través de redes internacionales y acusó al gobierno cubano de contribuir a su desarrollo.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que algunos gobiernos hostiles estarían vinculados a estas estructuras. Señaló que "las redes vinculadas a Irán están cada vez más estrechamente relacionadas con grupos militantes de izquierda en todo el mundo" y acusó al aparato de inteligencia cubano de ayudar a sostener dichos movimientos.

Rubio afirmó que la dirigencia comunista cubana ha contribuido al desarrollo de movimientos de extrema izquierda en Estados Unidos.

"La extensa red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a la consolidación de la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio. Y, bueno, sigue estando inextricablemente ligada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en Occidente y más allá", subrayó.

Ante representantes de más de 60 países, Rubio advirtió que existe una nueva amenaza transnacional que, según dijo, no ha recibido suficiente atención de la comunidad internacional.



"No se trata de células aisladas y diferenciadas, sino de redes interconectadas. No reconocen nuestras fronteras y, de hecho, no creen en el Estado-nación. Se coordinan, se comunican, viajan, se entrenan y actúan juntos, compartiendo la misma infraestructura, los mismos enemigos y la misma misión", afirmó.

Rubio instó a los gobiernos participantes a tratar el fenómeno como una prioridad global de seguridad y aseguró que estas organizaciones operan a través de fronteras mediante financiamiento, propaganda y mecanismos de coordinación internacional.

El secretario de Estado puso como ejemplo del modus operandi de los militantes de Antifa y otras organizaciones afines.

"Viajan desde Europa hasta América para participar en los ataques de los demás, canalizar propaganda, material de entrenamiento e información sobre objetivos a través de canales cifrados compartidos, moverse por redes clandestinas de refugios y financiar sus operaciones mediante fondos transnacionales. Además, colaboran con Estados extranjeros hostiles que comparten su misión, como las redes de aliados iraníes de Irak, cada vez más vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo", detalló.



La referencia a Cuba se produce pocos días después de que Rubio emitiera una declaración por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla, en la que reiteró su llamado a la liberación de los presos políticos cubanos y responsabilizó al gobierno de La Habana por la crisis económica y social que atraviesa el país.