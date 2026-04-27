Reyes Carlos y Camila inician este lunes su primera visita oficial a EEUU

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El rey Carlos III y la reina Camila de Reino Unido inician este lunes una visita oficial a Estados Unidos, en un viaje que se extenderá hasta el 30 de abril e incluye actividades en Washington, Nueva York y Virginia, según informaron medios internacionales y el Palacio de Buckingham.



La visita de Estado comienza en Washington, donde los monarcas serán recibidos por el presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump en la Casa Blanca.

El programa contempla una ceremonia oficial, reuniones bilaterales y una cena de Estado, además de un discurso del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense, en el marco de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.



De acuerdo con la agenda difundida, el viaje busca reforzar los vínculos diplomáticos entre ambos países en un contexto de tensiones recientes en la relación bilateral.

La visita se mantiene según lo previsto pese al refuerzo de las medidas de seguridad en la capital estadounidense tras el incidente ocurrido el sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, donde un hombre armado penetró los controles de seguridad y alcanzó a disparar, hiriendo a un agente del Servicio Secreto.



Tras su paso por la capital, los reyes británicos se desplazarán a Nueva York, donde tienen previsto rendir homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y posteriormente visitarán el estado de Virginia, antes de continuar su gira oficial.



Esta es la primera visita de Estado que realiza un monarca británico a EEUU en dos décadas, y la más relevante de Carlos III desde su llegada al trono.