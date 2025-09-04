Régimen cubano identifica al italiano Mario Pontolillo como autor del atropello múltiple en La Habana

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen cubano, a través de su Fiscalía, informó este jueves que el ciudadano italiano Mario Pontolillo, de 56 años, con residencia permanente en la Isla, se encuentra imputado por el atropello múltiple ocurrido en la madrugada del 25 de agosto en las calles de Centro Habana y La Habana Vieja.

El suceso provocó la muerte de Mairovis Valier Heredia, de 35 años, y dejó al menos ocho heridos. Pontolillo permanece bajo prisión provisional y prohibición de salida del país, según una nota oficial de la Fiscalía.

El comunicado asegura que “se respetarán los derechos y garantías” del acusado, pero adelantó que ejercerá acción penal pública ante los tribunales con “solicitud de sanciones en correspondencia con la gravedad de los hechos”.

El anuncio ocurre tras varios días de confusión en torno a la identidad del responsable, que las autoridades habían mantenido en total hermetismo hasta ahora.

Fuentes citadas por el diario 14ymedio apuntaban al empresario italiano Berto Savina, presidente del conglomerado Italsav, con fuertes vínculos con la élite del régimen cubano.

En declaraciones posteriores al medio Savina negó las acusaciones y mostró documentos de un vuelo La Habana-Madrid-Roma el 18 de agosto, una semana antes del accidente.

Un medio local en Avezzano, su ciudad natal, publicó que Savina “se encuentra en Italia desde el 18 de agosto y continúa con su vida cotidiana”.

Vecinos del edificio de El Vedado, desde donde partió el Audi rojo usado en el atropello, aseguran haber escuchado una fuerte discusión momentos antes. Aunque algunos lo identifican como consumidor de drogas, evitan dar su nombre o su oficio: “No preguntes mucho, que eso está en candela”, respondieron a los reporteros.

La fallecida, Mairovis Valier Heredia, había llegado recientemente a La Habana con sus tres hijos. Su familia denuncia que ninguna autoridad se acercó a informarles sobre el caso. “Aquí no ha venido nadie a ayudarnos”, reclamó entre lágrimas su madre en un video publicado en Facebook.

Pontolillo es un exagente de Carabinieri y, según su página de Facebook, residía en Cienfuegos, no en La Habana. Su nombre fue revelado en redes por Inalbis Heredia, familiar de la víctima, quien compartió una foto identificándolo como el responsable.

La Fiscalía cubana asegura que las pesquisas continuarán hasta reunir todas las pruebas antes de llevar el caso a juicio. Entretanto, la opinión pública sigue dividida entre la versión oficial y las sospechas sobre la protección de empresarios extranjeros con nexos en la cúpula del poder.

El caso, que combina tragedia, rumores, silencio oficial y pugnas de poder, mantiene en vilo a la sociedad cubana y a la comunidad italiana en la isla.