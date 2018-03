13 aclaraciones a los cubanos que buscan visa americana desde la embajada de EEUU en Guyana

La embajada de Estados Unidos en Cuba esclarece el anuncio hecho esta semana de que el procesamiento de visas de inmigrante para los cubanos se haría en Guyana a partir del primero de abril.

El correo electrónico HavanaConsularInfo@state.gov está activado para cualquier pregunta sobre cómo los residentes en Cuba pueden obtener visas para los Estados Unidos.

A continuación reproducimos 13 preguntas y respuestas esenciales para entender el nuevo procedimiento migratorio:

1.¿Están cerradas las solicitudes para visas de inmigrante y para el Programa Cubano de Parole de Reunificación Familiar (CFRP)? ¿Ha terminado el programa CFRP?

A partir del 1 de abril comenzaremos a transferir las solicitudes vigentes para visas de inmigrantes a la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana, y a programar para junio de 2018 las entrevistas de visa de inmigrante de ciudadanos cubanos. Actualmente no estamos programando nuevas citas para ciudadanos cubanos en Bogotá. Aquellos solicitantes que ya tenían citas de visado programadas en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, así como una visa colombiana válida, deben acudir a su cita ya programada. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están determinando las disposiciones para el procesamiento de solicitudes bajo el Programa Cubano de Reunificación Familiar (CFRP). Estaremos comunicando cualquier plan al respecto tan pronto se determine.

2. ¿Por qué se escogió Georgetown?

Al determinar una ubicación alternativa para procesar los casos de visa de inmigrantes de solicitantes cubanos consideramos una variedad de factores, incluyendo la disponibilidad de vuelos, requisitos de visado, el espacio para acomodar expedientes adicionales y la disponibilidad de funcionarios para adjudicar los casos. Los ciudadanos cubanos no necesitan un visado para viajar a Guyana.

3. ¿Cómo se están comunicando con los solicitantes que ya tenían su entrevista programada en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá?

Continuaremos ofreciendo información actualizada en el sitio web de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Aquellos solicitantes con cita programada en Bogotá, pero aun sin el visado colombiano deberán comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Para los otros solicitantes residentes en Cuba cuyas citas aún no han sido programadas, el Centro Nacional de Visas (NVC) enviará una notificación de cita para una entrevista de visa en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, indicando la fecha, hora y otros requisitos para su entrevista de visa. Por favor, contacte al Centro Nacional de Visas (NVC) a través del formulario en línea Ask NVC para conocer sobre el estado actualizado de su caso. Si usted aún no ha recibido una notificación de cita del Centro Nacional de Visas (NVC), por favor no contacte a las embajadas en Bogotá o Georgetown.

4. ¿Cómo afectarán estos cambios a los solicitantes de visa de inmigrante?

La Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, Guyana procesará las visas de inmigrante de ciudadanos cubanos.

5. ¿Qué pasa si mi caso tarda mucho tiempo en procesarse? ¿Necesitaré quedarme en Guyana durante todo este tiempo?

Los solicitantes de visa de inmigrante deben hacer planes para pasar al menos dos (2) semanas en Guyana. Sin embargo, si se requiere de un procesamiento administrativo adicional, los solicitantes pueden regresar a Cuba mientras su caso está pendiente. Por favor tenga en cuenta que el estatus migratorio de un individuo en Guyana es competencia exclusiva del Gobierno de Guyana. Los solicitantes recibirán instrucciones adicionales sobre el procesamiento de su caso y pueden realizar preguntas específicas de sus casos durante sus entrevistas en la Embajada de los Estados Unidos en Guyana.

6. ¿Qué pasará con aquellas personas que deseen que su caso de inmigración sea procesado en otra embajada o consulado de los Estados Unidos? ¿Es obligatorio procesar los casos en Georgetown?

Aun cuando las solicitudes de visa de inmigrante serán automáticamente transferidas a, y programadas en, la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, los solicitantes de visa de inmigrante pueden pedir que su caso sea procesado en otra embajada o consulado de los Estados Unidos. Dichos solicitantes deberán justificar la razón por la cual su caso debe ser transferido (por ejemplo, traslado de su residencia a otro país) y probar que pueden residir legalmente en dicho país mientras su caso es procesado. Si el expediente del caso ya ha sido transferido a la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, la solicitud de transferencia debe ser realizada directamente a la Unidad de Visas de Inmigrante de dicha embajada o consulado de los Estados Unidos. Si el expediente del caso se encuentra aún en el Centro Nacional de Visas (NVC), usted puede contactarlos a través del formulario en línea Ask NVC. Si la embajada o consulado de los Estados Unidos acepta procesar el caso y califica para ser programado, el NVC transferirá el caso a la embajada o consulado de los Estados Unidos seleccionado por usted.

7. ¿Cuáles son los requisitos para que los ciudadanos cubanos ingresen a Guyana?

El gobierno de Guyana toma determinaciones con respecto a la entrada de ciudadanos extranjeros en ese país. Entendemos que los ciudadanos cubanos que viajen a Guyana para una entrevista de visa de inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown generalmente pueden ingresar a Guyana sin una visa. Sin embargo, le recomendamos que contacte con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana o con la embajada o el consulado de Guyana más cercano para más información.

8. ¿Cuánto tiempo tendré entre la recepción de la notificación de mi cita de entrevista de visa de inmigrante y la fecha de mi cita en la Embajada de los EE.UU. en Georgetown?

Usted recibirá la notificación de su entrevista uno o dos meses antes de la cita.

9. ¿Qué sucede si alguno de mis documentos no está válido al momento que se programe mi entrevista de visa?

Usted debe hacer el mayor esfuerzo para asegurar que todos sus documentos estén válidos cuando viaje a Georgetown para su entrevista de visa de inmigrante debido a que la expiración de algunos documentos retrasará el procesamiento y aprobación de su solicitud de visa. Por favor siga las instrucciones que se proveerán en la carta de citación. Para información adicional sobre los documentos requeridos, por favor visite http://www.ustraveldocs.com/cu_es/cu-iv-visaapplyinfo.asp.

10. ¿Dónde se realizarán los exámenes médicos?

Para los casos nuevos, cuando reciba la notificación de su entrevista en Georgetown, usted recibirá información adicional sobre cómo llevar a cabo el examen médico en Guyana. Los exámenes médicos ya no pueden ser realizados en Cuba.

11. ¿Cuál es el estado del Programa de Visas de Diversidad 2018?

Los ciudadanos cubanos seleccionados como parte del Programa de Visas de Diversidad 2018 deben continuar verificando el estado de sus entradas para obtener información sobre su cita de entrevista, junto con las instrucciones para su procesamiento en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown.

12. ¿Puedo viajar directamente desde Guyana hacia los Estados Unidos, o necesito regresar a Cuba y viajar a los Estados Unidos desde allí?

Si su visa es aprobada, usted puede viajar directamente hacia los Estados Unidos desde Georgetown.

13. ¿Por qué no puede hacerse esto en la Base Naval de Guantánamo?

El Gobierno de los EE.UU. no tiene instalaciones o personal para el procesamiento de visas en la Base Naval de Guantánamo. La Base Naval es una instalación militar, no una instalación diplomática.