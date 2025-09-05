Sin agua y sin respuesta: Cubanos salieron a las calles a protestar tras semanas sin servicio

Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes del edificio 707, ubicado en la calle Águilas en Centro Habana, se manifestaron la noche del miércoles para exigir el suministro de agua potable, tras varias semanas sin el servicio.

"La gente salió porque llevaban muchos días sin agua. Llevamos ahora a ver que la última vez que la pusieron, llevábamos 15 días; a los 15 días, la pusieron por una pipa que los vecinos compramos aquí, nos pusieron agua, y ahora llevamos 10 días", afirmó a Martí Noticias un vecino del inmueble.

El residente, quien lleva 32 años viviendo en el lugar, aseguró que nunca antes habían enfrentado una crisis de esta magnitud.

"Parece que no tiene fuerza, no sé. A los edificios colindantes cerca dicen que sí, que entra cada dos o tres días, pero aquí no está entrando. Yo llevo 32 años viviendo aquí y nunca había sucedido. Hay apartamentos con personas de la tercera edad, hay apartamentos con niños, con pacientes enfermos, entonces imagínese usted", explicó.

Hasta la mañana del jueves, el problema persistía. El residente indicó que, de haber alguna solución, ya se habrían enterado.

Un video de la protesta circuló en redes sociales, mostrando a los vecinos en la calle mientras los manifestantes gritaban: "¡Queremos agua, queremos agua, no tenemos nada de agua!".

A mediados de agosto, vecinos de la intersección de las calles Reina y Campanario, también en Centro Habana, salieron a manifestarse y cortaron el tránsito con cubos y cubetas tras 15 días sin agua, según testimonios llegados a Martí Noticias.

En Regla, otra protesta por falta de agua se reportó en julio cuando un grupo de mujeres obstruyó el paso a los vehículos en un segmento de la Calzada Vieja para reclamar a las autoridades que solucionen la falta de suministro que no entraba a la zona desde hacía unos cuatro meses.

Las denuncias por la escasez de agua se multiplican en redes sociales donde los residentes expresan su frustración. En días recientes, un usuario de Facebook en Marianao, en el consejo popular Pocito-Palmar, escribió: "Negro amanecer sin una gota de agua y en espera de recibir el servicio por parte de Aguas de La Habana".

Otro residente de Cojímar, en las calles 25 y 26, reportó llevar más de 20 días sin el servicio. En Santa Fe, en el reparto Juan Manuel Márquez, un internauta informó que llevan más de dos semanas sin agua en sus viviendas.

Recientemente el director de acueductos de la empresa Aguas de La Habana informó al medio oficialista Tribuna de La Habana que la inestabilidad del sistema electroenergético ha afectado el funcionamiento de las fuentes de abasto, impactando negativamente el servicio a más de 200 mil habitantes de La Habana.