Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Cuba al Día

Régimen cubano expulsa en secreto a un sacerdote por apoyar protestas

Régimen cubano expulsa en secreto a un sacerdote por apoyar protestas
Embed
Régimen cubano expulsa en secreto a un sacerdote por apoyar protestas

No media source currently available

0:00 0:26:21 0:00
Enlace directo

El régimen cubano obligó a un sacerdote mexicano a abandonar el país tras negarle la renovación de su residencia temporal. El castigo ocurre después de que el religioso tocara las campanas de la iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en apoyo a las protestas por los apagones. La decisión fue comunicada en total secreto a la Iglesia Católica, aumentando las tensiones entre el gobierno y voces críticas dentro del sector religioso. En este video te contamos qué ocurrió, quién es el sacerdote, cómo reaccionó la Iglesia y cuál es el contexto de las protestas en Cuba.

Ver comentarios

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG