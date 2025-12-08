Así burla fronteras el nieto de Raúl Castro: vuelos privados a Panamá al descubierto

Cuba amaneció con más del 60% del país apagado, sin dinero para reparar generadores... pero con jet privado para el nieto de Raúl Castro. En exclusiva, revelamos:✈️ Registros de más de 25 viajes a Panamá 🛂 El pasaporte diplomático con el que burla los controles fronterizos 💼 Vínculos con GAESA y negocios millonarios fuera de Cuba Mientras los cubanos sobreviven con mega watts, mosquitos y hambre… la élite castrista despega hacia otro paraíso.