Vuelve a Caracas presidenta del "último parlamento legítimo" de Venezuela

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Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, tras 8 años de exilio en España.

A su arribo, dijo a periodistas que tiene previsto reunirse con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, para discutir una agenda “institucional”.

La llegada de Figuera a Venezuela ocurre mientras Washington avanza en su estrategia de tres fases para ese país: estabilización, recuperación económica y transición democrática.

La diputada dijo a los reporteros que también prevé encontrarse con Jorge Rodríguez, actual presidente del parlamento oficialista de Venezuela.

Además de negar cualquier aspiración política, expresó que apoya el acuerdo de la oposición venezolana denominado “Manifiesto de Panamá”, liderado por la premio nobel de la paz, María Corina Machado.

Figuera encabeza la directiva de Asamblea Nacional elegida en 2015, una institución considerada por representantes de la comunidad internacional como el último parlamento venezolano legítimo a partir de un proceso reconocido ampliamente como democrático.

Por otra parte, Figuera aseveró que su “agenda institucional” contempla la reconstitución del poder lectoral en Venezuela.

Desde 2023 ejerce la presidencia de ese cuerpo legislativo desde el exilio en España, tras sustituir a Juan Guaidó al frente de la directiva parlamentaria.

Sobre ella pesa una orden de captura emitida por el chavismo, así como una solicitud de extradición promovida por el régimen del exdictador Nicolás Maduro.

Su nombre volvió a cobrar relevancia internacional el pasado 22 de abril de 2026, cuando sostuvo una reunión de trabajo en Washington con Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental. Durante ese encuentro ambas partes discutieron posibles rutas para una transición democrática "estable, ordenada y consolidada" en Venezuela.

Tras la reunión, Kozak aseguró que Estados Unidos respalda los esfuerzos orientados a construir una agenda centrada en soluciones y diálogo, al tiempo que afirmó a través de un comunicado en la plataforma X que "los días de la retórica combativa han terminado" y que era momento de abrir un nuevo capítulo para los venezolanos.

La llegada de Figuera en Caracas ocurre casi dos meses después del arribo de John Barrett como máximo representante diplomático estadounidense en Venezuela, una etapa marcada por la reapertura de los canales diplomáticos y por contactos con distintos sectores políticos y sociales del país.