Presidenta de Costa Rica respalda sanciones de EEUU contra el régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su respaldo a las medidas de presión diplomática y económica impulsadas por Estados Unidos contra el gobierno cubano y afirmó que, frente a regímenes que privan a sus ciudadanos de condiciones básicas de vida, “no hay un espacio de gris”.

En una entrevista con NTN24, la mandataria costarricense fue consultada sobre las recientes sanciones anunciadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, contra entidades vinculadas al aparato económico y energético cubano, así como sobre la estrategia de presión de Washington hacia La Habana.

“Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay los mínimos derechos humanos, donde tener agua limpia, un empleo o el alimento en la mesa se convierte en un lujo, toda medida diplomática y de presión económica es válida”, dijo Fernández.

Las declaraciones se producen después de que Rubio anunciara nuevas sanciones contra la petrolera estatal CUPET, argumentando que sus recursos han contribuido a sostener el aparato represivo del régimen cubano. Estados Unidos ya había impuesto restricciones a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Fernández sostuvo que la defensa de la democracia y los derechos fundamentales no admite posiciones intermedias. “Hay cosas que no son grises, o están bien o están mal. Y cualquier dictador que oprime a su pueblo con hambre y le niega la posibilidad de vivir dignamente, ahí no hay un espacio de gris”, afirmó.

Fernández, una de las mandatarias latinoamericanas más críticas de los gobiernos de Cuba y Venezuela, comparó la situación de ambos países y reiteró que la prioridad debe ser garantizar la dignidad y los derechos de las familias de la región.

La presidenta recordó además que, en el caso de La Habana, ella se ha manifestado en varias ocasiones. "Incluso nuestro país retiró la embajada costarricense de Cuba como una muestra de respaldo al proceso de democratización, que ojalá llegue pronto".