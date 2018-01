"Pizarra": un Ttwitter a base de correos electrónicos para cubanos sin Internet

Miami- "Pizarra", una nueva red social creada a similitud de Twitter para que cubanos de dentro y fuera de la isla interactúen ya está funcionando y permitirá que los usuarios sean los propios moderadores de contenidos.



Así lo explicó a Efe uno de sus creadores, el joven informático Salvi Pascual que, desde Miami, lleva trabajando medio año en la programación del software.



"Tratamos de crear una ventana de comunicación basada en Twitter pero con la diferencia de que 'Pizarra' permite clasificar la información por temas", explica Pascual, un cubano de 32 años que es el director ejecutivo de la web "Apretaste!".



Esta web, también de interconexión, cuenta con 40.000 usuarios registrados en Cuba y funciona a través del correo electrónico. Siendo Cuba uno de los países del mundo con más bajo nivel de conexión a internet (solo un 5 % de la población accede a la red de redes, según una investigación de la ONG Freedom House), el reto de Pascual siempre ha sido conectar a sus compatriotas como sea.



"Es muy difícil que la gente común y corriente pueda entender que trabajamos en base a los correos electrónicos, pero así es. Lo nuestro entra y sale (de Cuba) encriptado", sostiene.

Alrededor de 300 usuarios ya se valen de "Pizarra" para comunicarse con amigos y parientes que están en la isla caribeña. La gran mayoría de ellos, aclara el máster en Informática, vive en Estados Unidos y España, "donde más cubanos hay fuera de Cuba", dijo Pascual.



En estos momentos, él y su equipo, entre ellos un "hacker bueno" que vive en Cuba y se identifica con el seudónimo "Kuma Hacker", están terminando una aplicación de "Pizarra" para teléfonos móviles que estaría disponible a finales de marzo.



La red social lleva ese nombre porque "es una especie de sinónimo de aprendizaje y conocimiento. Un lugar donde todos pueden escribir y leer abiertamente", explicó el programador.

Pascual asegura que en su nuevo software, que funciona "libre de cualquier color político", según dice, se puede bloquear o denunciar a personas por malas formas.



"No bloqueamos ningún contenido, ni siquiera el periódico Granma (órgano oficial del Partido Comunista de Cuba). Por ello, hemos encontrado algunas personas inconformes", lamentó.



Mientras le llega, o no, la aplicación móvil a los usuarios de dentro de la isla, la nueva red social se puede utilizar allí a través de la plataforma "Apretaste!".



El Gobierno cubano cifra en un 35 % la población conectada a internet en el país, mientras la investigación de Freedom House la rebaja a un 5 %, unas 560.000 personas de una población de poco más de 11 millones de habitantes.



Datos de "Apretaste!" indican que el 25 % de la población (unos 2,8 millones de usuarios) reciben correos electrónicos aunque no tengan internet.



Pascual se apoya en cuentas y servidores estatales como las que utilizan estudiantes universitarios, diplomáticos, radioaficionados y médicos, que pudieran ser intervenidas al pertenecer al dominio gubernamental .cu.



Pero el informático radicado en Miami quiere ir más allá. Su "Pizarra", según indicó, fue creada también para guiar a los turistas.

[Agencia EFE]