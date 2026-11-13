Otro cubanoamericano nominado por Trump a un puesto de embajador

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La nominación del cubanoamericano Pedro "Pete" Cabrera como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Estados Unidos ante Guatemala fue enviada al Senado el 10 de noviembre de 2026, según publica esta semana la Casa Blanca.

El empresario emigrado de Cuba en 1963, fue vicealcalde fundador y concejal de Doral, Florida, durante casi 20 años (2003-2022), una ciudad a la que considera como su "bebé".

La nominación de Cabrera debe ser confirmada por el Senado, de ser aprobado, el cuerpo diplomático estadounidense contaría con otro funcionario de origen cubano.

Para esa misma posición, el presidente Donald Trump había propuesto en marzo al abogado cubanoamericano de Florida, Juan Rodríguez.

Rodríguez compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y poco después trascendió que solicitó al gabinete presidencial el retiro de su nominación, agradeciendo al presidente Trump la designación y alegando motivos personales, familiares y profesionales.





La diplomacia estadounidense, encabezada por el cubanoamericano Marco Rubio como Secretario de Estado, tiene varios embajadores de origen cubano: Benjamín León Jr., en España; Bernie Navarro, en Perú; y Kevin Marino Cabrera, en Panamá.

Daniel Pérez, el cubanoamericano nominado por el presidente Donald Trump para embajador en Brasil, fue confirmado por el pleno del Senado estadounidense que aprobó su designación el 7 de agosto de 2026 con una votación de 51 votos a favor y 47 en contra, pero aún no ha ocupado el cargo.



El gobierno estadounidense confió también en la cubana Rosa María Payá como su representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.