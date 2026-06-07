Embajador Navarro: "Nuestro continente peleó por su independencia y su derecho a elegir"

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El embajador de Estados Unidos en Lima, el cubanoamericano Bernie Navarro, mostró orgullo al encontrar un busto del prócer cubano José Martí en su recorrido este domingo por Lima, Perú, cuando el país se disputa la segunda vuelta entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales.

Navarro aprovechó la oportunidad para una foto y un mensaje en la red social X. “Mientras visitamos locales de votación como observadores internacionales, me encontré con el busto del gran prócer cubano José Martí. El nuestro es un continente que peleó por su independencia y su derecho a elegir. Este fue un encuentro preciso para un día como hoy que Perú ejerce su sagrado derecho al voto”, escribió.

Asimismo, publicó fotos de su recorrido por los diferentes centros de votación en Lima, las que acompañó con el siguiente mensaje:

“¡Les deseo a los peruanos — en Perú, Estados Unidos y en todo el mundo — un feliz día de votación! El voto es la base de nuestras democracias. Y el simple acto de votar es un privilegio y un derecho sagrado que no debemos olvidar”, señaló Navarro.

Más de 27 millones de peruanos deciden este domingo quién será su próximo presidente, si la candidata conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, o el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Los sondeos previos anticipan una elección muy reñida, por lo que analistas no descartan que el resultado definitivo tarde varios días en conocerse.

En una nutrida primera vuelta en abril pasado, Fujimori sumó el 17,18% de los votos y Sánchez un 12,03%.

La hija del ex mandatario Alberto Fujimori, de 51 años, busca llegar a la presidencia en su cuarto intento electoral, tras perder las tres anteriores también en segunda vuelta.

El ganador será el noveno presidente de Perú en los últimos diez años, un período en que el país ha vivido una gran inestabilidad política.