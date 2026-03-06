Nuevos canjes de prisioneros entre Rusia y Ucrania por mediación de EEUU y Emiratos Árabes

Getting your Trinity Audio player ready...

Esta semana Rusia y Ucrania iniciaron un nuevo y amplio intercambio de prisioneros de guerra, con la mediación de Emiratos Árabes Unidos y el apoyo diplomático de Estados Unidos.

Fuentes oficiales de Ucrania y Rusia han confirmado el canje ocurrido entre jueves y viernes que abarcó a un total de mil detenidos (500 de cada bando).

"Otros 300 defensores ucranianos regresan a casa tras haber estado cautivos en Rusia. Hoy también se ha logrado el regreso de dos civiles ucranianos. Entre ellos se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y nuestro Servicio Estatal de Guardia Fronteriza. Soldados rasos, sargentos y oficiales. Defendieron Ucrania en diversos sectores: Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporizhia, Jersón y Mariúpol. La mayoría de ellos llevaban más de un año cautivos, algunos desde 2022", escribió el presidente ucraniano Volodomir Zelenskyy.

El Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó el intercambio de 500 militares de cada ejército.

Por parte del gobierno estadounidense, a través de sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, designados como enviados especiales del presidente Donald Trump para las gestiones relacionadas con la guerra en Ucrania, también se refirieron a la liberación de mil personas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos señaló que este intercambio forma parte de los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para facilitar acuerdos humanitarios entre Moscú y Kyiv. Según el gobierno emiratí, contando este nuevo canje, 5.355 prisioneros han sido liberados desde el inicio de la guerra.



Por su parte, Steve Witkoff publicó en la red social X: “Las conversaciones continúan y se prevén avances adicionales en las próximas semanas”.

Negociaciones de paz estancadas

Este intercambio abre nuevas esperanzas en momentos en que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania continúan sin avances significativos.

En las últimas semanas se han celebrado varias rondas de conversaciones con participación de Estados Unidos en ciudades como Abu Dabi y Ginebra, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre los principales puntos del conflicto.

La cuestión territorial sigue siendo el principal obstáculo. Rusia insiste en consolidar el control sobre los territorios ocupados, mientras que Ucrania rechaza cualquier cesión adicional de su territorio.

Intercambios anteriores en 2026

El primer intercambio de prisioneros de este año tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero, después de cinco meses sin canjes. En aquella ocasión fueron liberados 157 prisioneros de cada bando (314 en total), incluidos algunos civiles ucranianos.

Las autoridades ucranianas señalaron entonces que se trataba del 71.º intercambio de prisioneros desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, y que Rusia mantiene todavía a miles de ucranianos en cautiverio.