Nueva jornada represiva en Cuba: periodistas y activistas permanecen sitiados en sus casas

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Periodistas independientes, activistas y familiares de presos políticos denunciaron este viernes operativos de vigilancia policial frente a sus viviendas y prohibiciones de salir, en una nueva jornada represiva que se suma a las detenciones arbitrarias contra comunicadores registradas en los últimos días en Cuba.

Patrullas policiales y agentes de la Seguridad del Estado permanecían apostados en las inmediaciones de las casas de Adelth Bonne, Yoani Sánchez y Camila Acosta, los tres periodistas detenidos y posteriormente liberados bajo amenazas en los últimos días.

Las restricciones también fueron denunciadas por el escritor Ángel Santiesteban, esposo de Acosta; los periodistas Boris González Arenas y Yunia Figueredo; Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar; los activistas Lara Crofs, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, Anna Bensi y su madre Cary Silvente.

Entre las personas sitiadas también se encuentran Juan Manuel Moreno Borrego, director del medio independiente CubaHoy, y su esposa, Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, activista de derechos humanos y directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE).

De acuerdo con los reportes, los agentes les impidieron salir de sus casas sin ofrecer una explicación sobre el motivo de la vigilancia, una práctica arbitraria regular de la Seguridad del Estado en Cuba. Crofs denunció que la prohibición le impedía incluso asistir a un velorio familiar.

Según denunció CubaHoy, su director Moreno Borrego recibió una invitación de la Sección de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para participar en la sexta edición de uno de sus programas. Posteriormente, patrullas policiales y agentes de la Seguridad del Estado se apostaron en los alrededores de su vivienda y les prohibieron salir.

El medio aseguró que un oficial identificado como Rodrigo amenazó a Moreno Borrego con detenerlo y hacerlo desaparecer si abandonaba la casa.

El investigador y periodista José Raúl Gallego, residente en México, explicó los operativos buscan impedir que periodistas independientes y activistas acudan a un evento cultural prevista para este viernes en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Acciones similares se han registrado anteriormente durante encuentros promovidos por la Embajada de Estados Unidos, cuando periodistas y representantes de la sociedad civil han sido sometidos a vigilancia, amenazas de detención y restricciones de movimiento para impedirles llegar a la sede diplomática.

La nueva jornada de vigilancia ocurre después de que tres periodistas independientes fueran detenidos en cuatro días. Bonne fue arrestado el lunes, esposado y trasladado a una unidad policial, donde fue interrogado, multado y despojado de sus equipos de trabajo.

Acosta fue detenida al día siguiente cuando llevaba a su mascota al veterinario. Tras su liberación, denunció que las autoridades inutilizaron su teléfono y le entregaron un acta de advertencia.

Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, permaneció detenida durante nueve horas el jueves. La periodista denunció después de su liberación que fue interrogada y amenazada con ser procesada por "atentar contra el orden constitucional" debido a su trabajo informativo.

Reporteros Sin Fronteras condenó las tres detenciones y advirtió que estas acciones buscan intimidar a quienes informan sobre asuntos de interés público. La organización recordó además que Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, permanece encarcelado en Camagüey desde el 16 de septiembre.

También el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, condenó la nueva escalada represiva y alertó que "forma parte de la campaña permanente del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente".