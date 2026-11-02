Liberan a Adelth Bonne tras multarlo y confiscarle sus equipos de trabajo

Getting your Trinity Audio player ready...

El comunicador independiente y colaborador de CubaNet, Adelth Bonne Gamboa, fue liberado este lunes tras una detención arbitraria en las inmediaciones de su vivienda en horas de la mañana, informó ese medio.



Las autoridades le impusieron una multa bajo el Decreto-Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales y le confiscaron su computadora, teléfono, dos trípodes, audífonos y micrófono.

Bonne Gamboa contó a CubaNet que fue sometido a un interrogatorio de aproximadamente 45 minutos y volvió a recibir amenazas de cárcel por su actividad en redes sociales.



El comunicador fue arrestado la mañana de este lunes tras salir de su casa en busca de internet, después de varios días incomunicado. Tres agentes lo detuvieron violentamente, lo forzaron a entrar en una patrulla y se lo llevaron sin explicación ni documentación. Su pareja también fue agredida mientras intentaba grabar el arresto.

A finales de 2025, CubaNet informó que Bonne Gamboa había suspendido su colaboración tras amenazas contra él y su familia. Según los antecedentes recogidos por el medio, en enero volvió a ser interrogado en la estación de Aguilera y en septiembre denunció restricciones para impedirle asistir a un encuentro de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

A mediados de octubre de este año, fue interrogado y amenazado con cárcel si continuaba colaborando con CubaNet. Días después, recibió otra citación para comparecer en la estación policial de Aguilera, pero anunció públicamente que no acudiría por considerar el interrogatorio una acción represiva e ilegal.