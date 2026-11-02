Detienen a Adelth Bonne en La Habana; se desconoce su paradero

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El comunicador independiente cubano Adelth Bonne Gamboa fue detenido la mañana de este lunes al salir de su casa en el reparto Santos Suárez, en La Habana, en un nuevo episodio de hostigamiento y presiones vinculadas a su trabajo con el medio independiente CubaNet.

Un video difundido por el periodista independiente José Raúl Gallego muestra el momento en que tres agentes esposaron y metieron a la fuerza a Bonne Gamboa en la patrulla policial número 519.

Según la denuncia, los policías no mostraron ni orden de detención ni identificación. Uno de los agentes agredió a la pareja del comunicador cuando intentó arrebatarle el teléfono para impedirle que grabara el arresto.

Hasta el momento de esta publicación, se desconoce adónde fue trasladado. Sus allegados denunciaron que se encontraba en desaparición forzada. Su mascota, llamada Libertad, también se extravió durante el arresto, informó CubaNet.

El arresto ocurre después de varias semanas de presiones relacionadas con su trabajo periodístico. El comunicador llevaba días sin conexión a internet ni comunicación. A mediados de octubre, Bonne Gamboa había denunciado amenazas durante un interrogatorio en una estación policial de La Habana, durante el cual lo amenazaron con enviarlo a prisión y prohibirle salir de su vivienda si continuaba colaborando con CubaNet.

Días después recibió una nueva citación para comparecer el 28 de octubre en la estación policial de Aguilera. Bonne Gamboa anunció públicamente que no acudiría por considerar el interrogatorio una acción represiva e ilegal.

"No voy a ir, vengan a buscarme, porque no voy a ir", expresó entonces en un video publicado en sus redes sociales.

A finales de 2025, CubaNet informó que Bonne Gamboa había suspendido su colaboración tras amenazas contra él y su familia. Según los antecedentes recogidos por el medio, en enero volvió a ser interrogado en la estación de Aguilera y en septiembre denunció restricciones para impedirle asistir a un encuentro de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.