Adelth Bonne denuncia amenazas tras interrogatorio en La Habana

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El comunicador independiente Adelth Bonne Gamboa denunció este martes que fue amenazado durante un interrogatorio en una estación policial de La Habana.

“Voy saliendo a enfrentarme al hostigamiento de una dictadura que no quiere que sea anticomunista y libre”, escribió antes de la comparecencia. Al abandonar la unidad, confirmó que había salido y describió lo ocurrido como “un interrogatorio amenaza”, mientras la zona de Aguilera permanecía sin electricidad.

El Observatorio de Derechos Culturales había emitido una alerta por el “esquema represivo” aplicado contra Bonne Gamboa, quien estaba citado para las 9:00 de la mañana en la estación de la calle Aguilera, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

La organización señaló que el comunicador, formado como instructor de arte, pertenece a una generación de jóvenes que han sido objeto de vigilancia de la Seguridad del Estado y excluidos del sistema institucional y añadió que su trabajo de divulgación sobre los problemas de la sociedad cubana lo ha expuesto a nuevas represalias.

Según informó CubaNet, a partir de un audio enviado por Bonne Gamboa a ese medio, los interrogadores lo amenazaron con encarcelarlo e impedirle salir de su vivienda si mantenía su colaboración periodística.

“Yo les dije que no iba a salir de CubaNet y me respondieron que eso era mercenarismo y que estaba cometiendo un delito gravísimo”, declaró el comunicador, citado por el medio.

De acuerdo con ese testimonio, los agentes mencionaron una posible condena “de dos a diez años” por un supuesto delito relacionado con “la propaganda contra el orden constitucional”.

Bonne Gamboa también dijo que los funcionarios le anunciaron una nueva notificación en su domicilio durante esta semana y otra citación policial para comunicarle que debía permanecer en su casa.

“[Me dijeron] que me fuera buscando a alguien que me hiciera mis mandados y mis cosas porque de mi casa no iba a poder salir”, contó.

En diciembre de 2025, CubaNet informó que Bonne Gamboa había suspendido su colaboración tras amenazas contra él y su entorno familiar. Según los antecedentes recogidos por el medio, en enero volvió a ser interrogado en Aguilera y en septiembre denunció restricciones para impedirle asistir a un encuentro de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.